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День ВДВ в Москве в 2021 году, программа праздничных мероприятий: куда можно сходить и что посмотреть

2-08-2021, 07:56

День ВДВ в Москве в 2021 году, программа праздничных мероприятий: куда можно сходить и что посмотреть
Каждый год 2 августа все российские десантники празднуют свой личный праздник - День ВДВ. По этому торжественному случаю в российской столице всегда проводится множество тематических мероприятий, концертов и развлекательных программ.

Первый раз нарушилась эта традиция в 2020 году, когда мир накрыла коронавирусная пандемия. К сожалению, планета и Россия в том числе пока не справилась с этой бедой. В связи с этим масштабные мероприятия в Москве вряд ли состоятся. По крайней мере до сегодняшнего дня информации об этом нет. Однако десантники все равно будут праздновать свое торжество.

История праздника

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ). История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года - тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек.




Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны и не раз проявляли массовый героизм.

С февраля 1988 года российские десантники принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом. Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение, предотвратило прорыв 2,5 тыс. боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов.

День ВДВ на ВДНХ

Пока неясно, будут ли проводиться праздничные мероприятия в честь Дня ВДВ на этой площадке. Из-за коронавируса все в этом году узнается в последний момент. Однако стоит вспомнить, как традиционно отмечают День ВДВ на ВДНХ.

На ВДНХ день ВДВ отмечают всегда по-особенному. Уже на входе гостей встречает военный оркестр. Музыка, разносящаяся в округе, становится фоном к масштабным мероприятиям. Тут ежегодно открываются полевые кухни. Десантников и их семьи кормят кашей и тушенкой. Также окунуться в воспоминания служивым помогают показательные выступления их товарищей. «Крылатая пехота» демонстрирует всем удаль и ловкость с помощью рукопашного боя.

Праздничная программа начинается обычно после полудня. Неподалеку от этого места целый день будет стоять военная техника. Каждому гостю позволят посидеть на месте военных и в деталях изучить боевые машины. И, конечно, в честь ВДВ проходит праздничный концерт. Основные торжества обычно проходят на сцене за павильоном №1 «Центральный». Именитые артисты становятся «у руля» мероприятия, и поочередно вызывают на сцену коллективы для поздравления десантников.

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