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Певица Максим, последние новости на сегодня 02.08.2021: как состояние здоровья на 2 августа 2021 года

2-08-2021, 07:56

Певица Максим, последние новости на сегодня 02.08.2021: как состояние здоровья на 2 августа 2021 года
PR-директор певицы МакSим Яна Богущевская регулярно делится информацией о ее состоянии. В настоящий момент артистке стало лучше и наблюдается положительная динамика. Однако о прохождении этапа кризиса говорить, по ее словам, еще рано.

Самочувствие певицы МакSим на сегодня, 2 августа: последние новости

В то же время Богушевская не стала пояснить, вывели ли МакSим полностью из медикаментозной комы, в которую ввели 19 июня или нет, а также сняли ли певицу с аппарата ИВЛ.

Тем временем стало известно, что МакSим находится в 52 ГКБ столицы в "красной зоне".




В реанимацию этой больницы она потупила 23 июня. Однако уточняется, что сейчас в связи со сложной эпидемиологической ситуацией все медучреждение превращено в "красную зону".

Именно поэтому навещать пациентов стационара нельзя, а всю информацию о них родственники узнают по телефону горячей линии.

Единственное, что разрешено, это передавать вещи больным и посылки.

Пульмонолог Рустем Насретдинов объяснил: «Сыпятся все системы органов, это нарастает, как снежный ком. Те методики, которые используются - ЭКМО и ИВЛ - позволяют вытаскивать тяжелых пациентов. Но, даже если она выкарабкается, будут очень серьезные последствия для организма».

Состояние здоровья певицы Максим сегодня, 2 августа 2021 года, только-только начинает улучшаться, и ей необходимо большое количество времени, чтобы восстановиться. Команда звезды не называет ее самочувствие тяжелым, скорее сложным. Но мы надеемся, что Марина скоро поправится, ведь сложности она действительно умеет преодолевать.

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