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Можно ли купаться после 2 августа: что будет, если искупаться, почему нельзя

2-08-2021, 07:56

Можно ли купаться после 2 августа: что будет, если искупаться, почему нельзя
Ильин день 2 августа – праздник с народными и православными традициями, отмечаемый по правилам мудрых предков и предписаниям церкви. Утром этого дня читают молитвы святому пророку, чтобы заручиться его поддержкой, попросить у него о крепком здоровье и хорошем урожае. С годами с Ильиным днем связали много поверий и примет.

Почему нельзя купаться после 2 августа

В понедельник, 2 августа, Православная церковь почитает память библейского пророка Илии. Он проживал в Израиле в IX веке до н. э.

Ильин день является последним летним праздником. Святому приписывалась власть над громом, грозой, молнией, ветром и дождем – почти как Перуну-громовержцу. Еще различные предания приписывают Илии появление незамерзающих зимой родников и ручьев, появившихся, как повествуется в библии, «от удара огненных стрел Илии о камень». Вода в этих источниках считалась целебной.




Самое главное поверье, связанное с Ильиным днем – это запрет на купание 2 августа. Даже есть поговорка на этот счет: «До Ильи мужик купается, а после – с рекой прощается». Народные приметы гласят, тем кто будет купаться после Ильина дня беды не миновать. Такие лихачи могут серьезно заболеть, либо вовсе утонуть.

Какие еще есть запреты на Ильин день 2 августа

В праздник 2 августа не рекомендуется:

— выполнять какие-либо тяжелые физические работы;

— заниматься чем-то, где потребуется нагрузка;

— чревоугодничать;

— злоупотреблять энергетиками и алкоголем;

— внимать пагубным привычкам;

— организовывать шумные гулянья;

— злословить, говорить плохие слова;

— оскорблять, унижать, обижать;

— держать обиду;

— спорить, выяснять отношения;

— резать животных;

— стоять на перекрестке;

— хвастаться;

— носить дорогие украшения;

— путешествовать, отправляться в дальнюю дорогу.

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