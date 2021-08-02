Можно ли купаться после 2 августа: что будет, если искупаться, почему нельзя

Ильин день 2 августа – праздник с народными и православными традициями, отмечаемый по правилам мудрых предков и предписаниям церкви. Утром этого дня читают молитвы святому пророку, чтобы заручиться его поддержкой, попросить у него о крепком здоровье и хорошем урожае. С годами с Ильиным днем связали много поверий и примет.
Почему нельзя купаться после 2 августа
В понедельник, 2 августа, Православная церковь почитает память библейского пророка Илии. Он проживал в Израиле в IX веке до н. э.
Ильин день является последним летним праздником. Святому приписывалась власть над громом, грозой, молнией, ветром и дождем – почти как Перуну-громовержцу. Еще различные предания приписывают Илии появление незамерзающих зимой родников и ручьев, появившихся, как повествуется в библии, «от удара огненных стрел Илии о камень». Вода в этих источниках считалась целебной.
Самое главное поверье, связанное с Ильиным днем – это запрет на купание 2 августа. Даже есть поговорка на этот счет: «До Ильи мужик купается, а после – с рекой прощается». Народные приметы гласят, тем кто будет купаться после Ильина дня беды не миновать. Такие лихачи могут серьезно заболеть, либо вовсе утонуть.
Какие еще есть запреты на Ильин день 2 августа
В праздник 2 августа не рекомендуется:
— выполнять какие-либо тяжелые физические работы;
— заниматься чем-то, где потребуется нагрузка;
— чревоугодничать;
— злоупотреблять энергетиками и алкоголем;
— внимать пагубным привычкам;
— организовывать шумные гулянья;
— злословить, говорить плохие слова;
— оскорблять, унижать, обижать;
— держать обиду;
— спорить, выяснять отношения;
— резать животных;
— стоять на перекрестке;
— хвастаться;
— носить дорогие украшения;
— путешествовать, отправляться в дальнюю дорогу.