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Возобновление чартеров в Египет из России, последние новости для туристов: когда полетим в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

2-08-2021, 07:56

Возобновление чартеров в Египет из России, последние новости для туристов: когда полетим в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
С 9 августа 2021 года российские туристы смогут отправиться на долгожданный отдых в Египет. Впервые за долгое время авиалинии России возобновили воздушное соединение с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой.

Когда возобновится чартерное авиасообщение с Египтом

Массовый отдых россиян в Египте может оказаться под угрозой из-за проблем, связанных с чартерными рейсами. Из девяти заявленных авиаперевозчиков разрешение на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получил всего лишь один. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Разрешение для полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запросили девять авиакомпаний-перевозчиков с вылетами из 39 российских городов, но получил допуск только один, с вылетом из Москвы. И этот перевозчик работает только с одним самым крупным в России туроператором.




По словам представителя турфирмы, из-за недостаточного количества рейсов большинство россиян не смогут попасть на отдых в ближайшее время. Он уточнил, что, кроме российского перевозчика, десять рейсов в неделю может делать египетский перевозчик. В общей сложности за месяц эти перевозчики смогут доставить на курорты Красного моря всего около 30 тысяч россиян.

Собеседник издания сравнил: на курорты Турции только в неделю прилетает более 100 тысяч российских туристов. А 30 тысяч путешественников за весь август - это очень мало. Причем полеты в Египет ждут более 300 тысяч россиян.

Стали известны минимальные цены на туры в Египет с отправлением на регулярных рейсах.

Ранее авиакомпания «Россия» объявила о готовности выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 9 августа. Полетная программа по обоим направлениям рассчитана до 29 октября, информирует АТОР.

Организатор туров «Библио-Глобус» опубликовал информацию о турах на красноморские курорты Египта с указанием цен. Путевка на двоих с размещением в отеле 3* в Шарм-эль-Шейхе стоит от 80,7 тыс. RUB, в отеле 4* — от 81,9 тыс. RUB, в отеле 5* — от 92,5 тыс. RUB. Отдых в Хургаде обойдется чуть дешевле, если не считать гостиниц самой высокой «звездности»: 3* — от 78,3 тыс. RUB, 4* — от 83,1 тыс. RUB, а вот 5* — от 93,7 тыс. RUB.

Пока по красноморским направлениями заявлены 10 регулярных рейсов, и компании считают такой объем недостаточным. Ассоциация туроператоров обратилась к главе оперштаба Татьяне Голиковой с просьбой расширить полетную программу, чтобы индустрия смогла удовлетворить массовый спрос. Организация предлагает возобновить чартеры, позволяющие формировать доступный по цене турпродукт.

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