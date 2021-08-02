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Казанский стрелок Ильназ Галявиев 2 августа, последние новости на сегодня: где находится сейчас

2-08-2021, 07:56

Казанский стрелок Ильназ Галявиев 2 августа, последние новости на сегодня: где находится сейчас
Сейчас Ильназ Галявиев, который устроил массовый расстрел в одной из школ Казани, находится в психиатрической больнице «Бутырки». Обвиняемый признан невменяемым, в скором времени его определят в психбольницу.

Казанский стрелок: последние новости

В Telegram фанатки казанского стрелка создали канал, в котором собрали деньги на адвоката для Галявиева - около 300 тысяч рублей. Участники группы также передавали стрелку посылки с продуктами.

Семейный и детский психолог Наталья Наумова объяснила, что привлекло несовершеннолетних девочек в казанском стрелке, а также рассказала, к каким плачевным последствиям может привести романтизация преступника.




«Причина - в подавленной агрессии девочек: они чувствуют себя униженными, обиженными, что с ними кто-то несправедливо поступил. Как правило, к таким девочкам родители жестоко или несправедливо относились в детстве, а ответить они на это никак не могли. Соответственно, злость накопилась», - поведала Наумова, слова которой приводит ФАН.

Из-за этого начинаются сложные взаимоотношения с друзьями. Такие подростки постоянно находятся в состоянии униженности, они не находят в себе силы отомстить или ответить, объяснила Наумова.

«Так они это видят: мальчик-изгой [казанский стрелок] отомстил всем. Они [фанатки стрелка] воспринимают его так, будто он расправил плечи и нанес сокрушительный удар врагу. Для них это символизм, возможность объединиться в группу, где они ощущают себя нужными, сильными. А их общее дело - это забота об убийце», - пояснила психолог.

Если любить и уважать ребенка, чтобы тот рос самостоятельной личностью, тогда он не будет нуждаться подобных группах.

«Указанные девочки восхищаются агрессивным человеком. Это сломанные стереотипы. Тут нет трезвости ума и адекватности мышления. Эти девочки находятся в треугольнике «жертва, спасатель и палач». Сейчас они в позиции спасателя, затем либо сами станут тиранами, либо попадут под чью-нибудь тиранию», - добавила Наумова.

Общественный деятель, адвокат Янис Юкша рассказал, кто создает группы, в которые вступают девушки, сопереживающие казанскому стрелку.

«Находится масса полусумасшедших женщин, которые выходят замуж за преступников с пожизненными сроками. Это «Геростратовы дети» — они абсолютно неадекватны в своем восприятии действительности. Мы потеряли целое поколение, дети стали почитателями стрелка», - заявил собеседник агентства.

Янис Юкша отметил, что государство не уделяет должного внимания молодежи, родители также мало занимаются воспитанием детей.

«Мне грустно, что я завтра выйду на улицу, а меня будут окружать эти дети. Европа в этом плане вообще погибла - там ничего человеческого не остается. К сожалению, мы стремительно устремились к тому же направлению, это необходимо пресечь. Это может сделать только государство. Если этого не произойдет, мы получим детей, которые будут ставить лайки сумасшедшим зацеперам, стрелкам и убийцам. Это гипертрофированная психология, которая появилась от просмотра американских боевиков», - объяснил адвокат.

В повестке дня нет ни одной позитивной новости, заявил Юкша, а это причина появления подобных Telegram-каналов, где несовершеннолетние поддерживают убийц.

«Этот стрелок возвысился над всей этой помойкой, а его фанаты не знают, что такое умирать и не знают, что такое грех. И в этих условиях дети собирают деньги преступнику, который унес жизни наших граждан. Это страшно. Я надеюсь, что мы начнем трезветь», - отметил Юкша.

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