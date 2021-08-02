Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости на сегодня 2021, когда будет

В Госдуме назвали условия для индексации пенсий россиян. Депутат рассказала, как они могут получить прибавку к выплатам по старости.По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, согласно законодательству индексация пенсий россиянам производится раз в год. Однако повышение выплат производят только неработающим пенсионерам. ."И пенсионер, не прерывая трудовых отношений, ее не получит, поэтому часто граждане увольняются, чтобы провести перерасчет пенсии, и вновь возвращаются на работу, теряя выплаты от работодателя, например, за стаж, или в части отпуска", - поведала депутат Госдумы Светлана Бессараб.С 1 августа 2021 года работающим пенсионерам увеличили выплаты на 299 рублей. Это случилось благодаря перерасчету из-за ежегодного поступления страховых пенсионных взносов и увеличению пенсионных баллов.В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.В сентябре 2020-го комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроекты о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам.После этого депутат Владимир Жириновский заявил, что Пенсионный фонд России упразднят, а пенсии будут выплачиваться напрямую. Однако официально эта информация не подтвердилась.