Сегодня
Актриса Анастасия Заворотнюк состояние здоровья на 2 августа: последние новости
Таблица медального зачета Олимпиады в Токио на 02.08.2021: сколько медалей у России, на каком месте
Адвокат по делу Михаила Ефремова внезапно умер во сне
Состояние певицы Максим на 2 августа 2021, как себя чувствует: последние новости 02.08.2021
Пожары в Турции 2 августа, карта, какая ситуация сейчас: последние новости для туристов из России на сегодня, 02.08.2021
Правила въезда в Краснодарский край с 1 августа: как будут пускать туристов, с чем связаны ограничения, какой штраф полагается
Можно ли купаться после 2 августа: что будет, если искупаться, почему нельзя
Возобновление чартеров в Египет из России, последние новости для туристов: когда полетим в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Казанский стрелок Ильназ Галявиев 2 августа, последние новости на сегодня: где находится сейчас
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости на сегодня 2021, когда будет
День ВДВ в Москве в 2021 году, программа праздничных мероприятий: куда можно сходить и что посмотреть
Певица Максим, последние новости на сегодня 02.08.2021: как состояние здоровья на 2 августа 2021 года
Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021
В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов
Когда решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, последние новости из Госдумы
Когда из России полетят чартеры в Египет последние новости для туристов на сегодня 17.07.2021 о полетах в Хургаду
Дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, где сейчас находится стрелок из Казани, последние новости сегодня 2021
Певица Максим сегодня как себя чувствует, состояние Максим на сегодняшний день 17.07.2021, последние новости
Что случилось с Михаилом Боярским, последние новости, состояние Боярского сегодня 17.07.2021
Александр Дьяченко состояние здоровья актера на сегодня 17.07.2021, что случилось, последние новости 17 июля
Все новости
Категории / Новости

Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости на сегодня 2021, когда будет

2-08-2021, 07:56

Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости на сегодня 2021, когда будет
В Госдуме назвали условия для индексации пенсий россиян. Депутат рассказала, как они могут получить прибавку к выплатам по старости.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, согласно законодательству индексация пенсий россиянам производится раз в год. Однако повышение выплат производят только неработающим пенсионерам. .

"И пенсионер, не прерывая трудовых отношений, ее не получит, поэтому часто граждане увольняются, чтобы провести перерасчет пенсии, и вновь возвращаются на работу, теряя выплаты от работодателя, например, за стаж, или в части отпуска", - поведала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

С 1 августа 2021 года работающим пенсионерам увеличили выплаты на 299 рублей. Это случилось благодаря перерасчету из-за ежегодного поступления страховых пенсионных взносов и увеличению пенсионных баллов.




В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.

В сентябре 2020-го комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроекты о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам.

После этого депутат Владимир Жириновский заявил, что Пенсионный фонд России упразднят, а пенсии будут выплачиваться напрямую. Однако официально эта информация не подтвердилась.

Также по теме
Депутат Госдумы высказалась о сроках возвращения индексации работающим пенсионерам » Новости России и мира 24 часа в сутки - N4K.RU
Новости // 25-02-2021, 06:44
Повышение пенсий работающим пенсионерам 2021, последние новости про индексацию
Новости // 27-05-2021, 06:47
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости
Новости // 2-03-2021, 06:54
Индексация пенсий работающим пенсионерам: новости последние на сегодня, 26.02.2021
Новости // 26-02-2021, 06:39
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Новости // 4-03-2021, 06:52
Индексация пенсий работающим пенсионерам: будет ли в 2021 году, последние новости на сегодня
Новости // 19-02-2021, 11:01
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: когда состоится, последние новости на сегодня
Новости // 7-02-2021, 08:08
Индексация пенсий работающим пенсионерам последние новости из Госдумы сегодня, 16.06.2021
Новости // 16-06-2021, 08:50
Категории / Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк состояние здоровья на 2 августа: последние новости
Категории / Новости
Таблица медального зачета Олимпиады в Токио на 02.08.2021: сколько медалей у России, на каком месте
Категории / Новости
Адвокат по делу Михаила Ефремова внезапно умер во сне
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия