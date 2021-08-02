Состояние певицы Максим на 2 августа 2021, как себя чувствует: последние новости 02.08.2021

В столичной клинической больнице №52, где больше месяца - в «красной зоне» - лежит российская певица МакSим (Марина Максимова), впервые прокомментировали ее состояние.Представитель медицинского учреждения подтвердил, что 38-летняя артистка до сих пор находится в реанимации - с первого дня поступления к ним.Отмечается, что никому, даже близким родственникам, по-прежнему нельзя навестить Марину. И «сейчас в больнице работает только передача вещей и посылок».Представительница популярной отечественной исполнительницы МакSим Яна Богушевская рассказала, что ее подопечная продолжает бороться за собственную жизнь. При этом она не скрывает, что еще слишком рано говорить о полной победе над недугом.Как заявила Богушевская, певице сейчас стало лучше. Замечена положительная динамика. О том, что кризис уже пройден, представительница МакSим не спешит утверждать. Она искренне верит, что уже скоро звезда полностью справится с болезнью.Необходимо напомнить, что исполнительница за свою жизнь борется уже больше месяца. Еще в июне текущего года она попала в медицинское учреждение с двусторонней пневмонией. Примечательно, что все тесты на опасный коронавирус показывали отрицательный результат.Буквально через несколько дней после госпитализации состояние МакSим стало постепенно ухудшаться. Специалистами было принято решение ввести звездную пациентку в состояние медикаментозного сна, в котором она с непродолжительными перерывами находится до настоящего времени. Сейчас врачи не спешат делать какие-то конкретные прогнозы по поводу сроков восстановления певицы. Многочисленные верные поклонники продолжают молиться за ее здоровье. Также они желают ей скорейшего выздоровления.