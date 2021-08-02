Пожары в Турции 2 августа, карта, какая ситуация сейчас: последние новости для туристов из России на сегодня, 02.08.2021

Турция бьет тревогу — пожары стали быстрее распространяться по провинциям. Они уже дошли до популярных туристических мест, таких как Анталия, Аланья, Бодрум и Мармарис. Пока туристические операторы сообщают, что путешественники не торопятся аннулировать туры из-за веры в то, что пожары совсем скоро потушат.К концу этой пятницы турецкие СМИ стали публиковать новости о положительной динамике в борьбе с огнем: стихию взяли под контроль, экстренные службы локализовали очаги возгорания. Тем не менее в субботу оптимистичные комментарии испарились: ветреная, жаркая и очень сухая погода стала способствовать быстрому распространению пожаров. Сначала Игорь перекинулся на Анталию, а затем подошла к Алании. Туристы и местные жители паникуют, несмотря на то, что многие не были осведомлены о режиме чрезвычайного положения.Исходя из последней информации и прогнозов, пожары будут идти дальше. Горят и «горячие» точки — Бодрум и Мармарис. Пострадало 42 района провинции Анталия, 27 эвакуированы. Без электричества и воды остаются 18 тысяч хозяйств, среди них отели и гостиницы. Спасательные службы не справляются из-за сильного ветра.На данный момент известно о нескольких наиболее сильно пострадавших провинциях — Ичмелеру, шоссе Мармарис—Датча, Фетхие, Каякей. Пожар угрожает достопримечательностям, отелям, домам и дорогам.Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявляет, что пожарные работают на полную мощность. Общественные ассоциации отелей и туристических операторов предлагают свою помощь спасательным службам: они готовы предоставить жилье и еду. Министр полагает, что правительство вскоре разберется с проблемой и «усмирит» огонь. Это дает людям надежду.Количество пострадавших в результате лесных пожаров на юге Турции превысило 850 человек, восемь человек погибли, сообщил (1, 2, 3) глава Минздрава Фахреттин Коджа.Пожары продолжаются с начала недели, юг страны объявлен зоной бедствия. Накануне президент Тайип Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге леса.«Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг», — сказал он.