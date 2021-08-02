Сегодня
Актриса Анастасия Заворотнюк состояние здоровья на 2 августа: последние новости
Таблица медального зачета Олимпиады в Токио на 02.08.2021: сколько медалей у России, на каком месте
Адвокат по делу Михаила Ефремова внезапно умер во сне
Состояние певицы Максим на 2 августа 2021, как себя чувствует: последние новости 02.08.2021
Пожары в Турции 2 августа, карта, какая ситуация сейчас: последние новости для туристов из России на сегодня, 02.08.2021
Правила въезда в Краснодарский край с 1 августа: как будут пускать туристов, с чем связаны ограничения, какой штраф полагается
Можно ли купаться после 2 августа: что будет, если искупаться, почему нельзя
Возобновление чартеров в Египет из России, последние новости для туристов: когда полетим в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Казанский стрелок Ильназ Галявиев 2 августа, последние новости на сегодня: где находится сейчас
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости на сегодня 2021, когда будет
День ВДВ в Москве в 2021 году, программа праздничных мероприятий: куда можно сходить и что посмотреть
Певица Максим, последние новости на сегодня 02.08.2021: как состояние здоровья на 2 августа 2021 года
Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021
В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов
Когда решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, последние новости из Госдумы
Когда из России полетят чартеры в Египет последние новости для туристов на сегодня 17.07.2021 о полетах в Хургаду
Дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, где сейчас находится стрелок из Казани, последние новости сегодня 2021
Певица Максим сегодня как себя чувствует, состояние Максим на сегодняшний день 17.07.2021, последние новости
Что случилось с Михаилом Боярским, последние новости, состояние Боярского сегодня 17.07.2021
Александр Дьяченко состояние здоровья актера на сегодня 17.07.2021, что случилось, последние новости 17 июля
Все новости
Категории / Новости

Пожары в Турции 2 августа, карта, какая ситуация сейчас: последние новости для туристов из России на сегодня, 02.08.2021

2-08-2021, 07:56

Пожары в Турции 2 августа, карта, какая ситуация сейчас: последние новости для туристов из России на сегодня, 02.08.2021
Турция бьет тревогу — пожары стали быстрее распространяться по провинциям. Они уже дошли до популярных туристических мест, таких как Анталия, Аланья, Бодрум и Мармарис. Пока туристические операторы сообщают, что путешественники не торопятся аннулировать туры из-за веры в то, что пожары совсем скоро потушат.

К концу этой пятницы турецкие СМИ стали публиковать новости о положительной динамике в борьбе с огнем: стихию взяли под контроль, экстренные службы локализовали очаги возгорания. Тем не менее в субботу оптимистичные комментарии испарились: ветреная, жаркая и очень сухая погода стала способствовать быстрому распространению пожаров. Сначала Игорь перекинулся на Анталию, а затем подошла к Алании. Туристы и местные жители паникуют, несмотря на то, что многие не были осведомлены о режиме чрезвычайного положения.

Исходя из последней информации и прогнозов, пожары будут идти дальше. Горят и «горячие» точки — Бодрум и Мармарис. Пострадало 42 района провинции Анталия, 27 эвакуированы. Без электричества и воды остаются 18 тысяч хозяйств, среди них отели и гостиницы. Спасательные службы не справляются из-за сильного ветра.

На данный момент известно о нескольких наиболее сильно пострадавших провинциях — Ичмелеру, шоссе Мармарис—Датча, Фетхие, Каякей. Пожар угрожает достопримечательностям, отелям, домам и дорогам.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявляет, что пожарные работают на полную мощность. Общественные ассоциации отелей и туристических операторов предлагают свою помощь спасательным службам: они готовы предоставить жилье и еду. Министр полагает, что правительство вскоре разберется с проблемой и «усмирит» огонь. Это дает людям надежду.

Количество пострадавших в результате лесных пожаров на юге Турции превысило 850 человек, восемь человек погибли, сообщил (1, 2, 3) глава Минздрава Фахреттин Коджа.

Пожары продолжаются с начала недели, юг страны объявлен зоной бедствия. Накануне президент Тайип Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге леса.

«Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг», — сказал он.



Также по теме
Турция, последние новости сегодня, 31 мая 2021, для туристов из России, когда полетят чартеры в Турцию в 2021 году
Новости // 31-05-2021, 06:56
В Новосибирске в Октябрьском районе за ночь сгорело 4 автомобиля
Происшествия // 30-08-2017, 02:36
Турция сегодня, 28.05.2021, последние новости для туристов из России, когда откроют границы и полетят чартеры
Новости // 28-05-2021, 06:52
Турция сегодня, 30.05.2021, последние новости для туристов из России, когда откроют границы и полетят чартеры на курорты
Новости // 30-05-2021, 08:30
Когда закроют границы Турции для туристов из России, последние новости сегодня, 05.07.2021
Новости // 5-07-2021, 11:40
Новости Турции для туристов сегодня, 27.05.2021, когда откроют границы, сроки возобновления полетов из России в Турцию
Новости // 27-05-2021, 06:47
Турция, последние новости сегодня, 09.06.2021, для туристов из России, когда откроют границы и возобновится авиасообщение
Новости // 9-06-2021, 09:35
Турция сегодня, 01.06.2021, последние новости для туристов из России, когда полетят чартеры на турецкие курорты в 2021 году
Новости // 1-06-2021, 07:51
Категории / Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк состояние здоровья на 2 августа: последние новости
Категории / Новости
Таблица медального зачета Олимпиады в Токио на 02.08.2021: сколько медалей у России, на каком месте
Категории / Новости
Адвокат по делу Михаила Ефремова внезапно умер во сне
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия