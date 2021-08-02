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Правила въезда в Краснодарский край с 1 августа: как будут пускать туристов, с чем связаны ограничения, какой штраф полагается

2-08-2021, 07:56

Правила въезда в Краснодарский край с 1 августа: как будут пускать туристов, с чем связаны ограничения, какой штраф полагается
С 1 августа 2021 года будут изменены правила въезда для туристов, которые планируют провести свой отдых в Краснодарском крае. Власти Кубани рассказали о том, кого из отдыхающих пропустят на местный курорт.

Новые правила въезда в Краснодарский край с 1 августа: последние новости для туристов

До 31 июля нынешнего года попасть в Краснодар и Краснодарский край, а также в такие города, как Геленджик, Сочи, Новороссийск и т.д. могут только те туристы, у которых:

- Есть справка, в которой сказано о введении первой прививки от COVID-19;

- Есть сертификат о пройденной вакцинации (подойдет как бумажный, так и электронный вариант);

- Есть справка, в которой подтвержден диагноз, и у человека есть антитела, или наличие сертификата, в котором сказано, что человек перенес коронавирусную инфекцию за последние 6 месяцев;

- Есть на руках ПЦР-тест с отрицательным результатом, его необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до вылета.




Так, туристы, которые захотят провести свой отдых в Краснодаре с 1 августа 2021 года, должны будут не только иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, но и при этом сделать обязательную первую прививку от коронавирусной инфекции в первые 3 дня с момента заселения.

Речь идет о туристах, которые старше 18 лет. Обязательная вакцинация распространяется на тех, кто планирует отдыхать в санаториях, гостиницах, домах отдыха Краснодарского края и т.д. При этом не важно, человек приехал в командировку или на отдых. Тех туристов, которые будут заселяться на квартиры или в комнаты частных лиц, проверять не будут, так как сделать это практически невозможно.

Теперь, чтобы заселиться в гостиницу в Сочи, отдыхающим необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать Форму добровольного согласия на прививку в течение 3 дней после размещения.

В том случае, если турист подписывает документ, но не вакцинируется, ему грозит административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее власти Краснодарского края смягчили требования для туристов. В частности, детям младше 14 лет больше не потребуются отрицательные ПЦР-тесты для заселения в гостиницы и отели Кубани.

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