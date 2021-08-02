Таблица медального зачета Олимпиады в Токио на 02.08.2021: сколько медалей у России, на каком месте

Сборная Олимпийского комитета России потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады. Долгое время она занимала четвертое место.Женская сборная Австралии выиграла комбинированную эстафету 4х200 метров и принесла золото своей команде. Благодаря этому результату, австралийцы поднялись на четвертое место в медальном зачете. У них 12 золотых наград.В воскресенье, 1 августа, российские спортсмены завоевали семь медалей: одно золото, четыре серебра и две бронзы. Всего в копилке нашей сборной 44 медали и 12 из них - это золото. По итогам десятого дня Олимпиады в Токио сборную команду России обошли австралийцы завоевав за день четыре золотые медли. Всего за день разыграли 46 комплектов наград.В состязании смешанных пар в теннисе лучшими стали россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. А сражались они с другой нашей парой Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Так что у России и золото, и серебро.Также серебро в личном зачете в копилку команды российских спортсменов принес Карен Хачанов. В сражении с Александром Зверевым (Германия) он уступил со счетом 6:3, 6:1.В командном турнире мужская команда российских рапиристов завоевали серебряные медали. В финальном сражении с французами наши стали только вторыми со счетом 45:31. Стоит поздравить Кирилла Бородачева, Антона Бородачева, Тимура Сафина и Владислава Мыльникова с их достижением.Россиянка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером в упражнениях на брусьях. Судьи за выступление ей поставили 14,833 балла. Нашу гимнастку обошла только спортсменка из Бельгии Нина Дервал.По итогам воскресного дня в боксе у россиян две бронзы. В весовой категории до 69 килограммов третье место занял уроженец Амурской области Андрей Замковой. В категории до 81 килограмма бронзу России принес Имам Хатаев.Мужская команда российских волейболистов обыграла сборную Туниса и заняла первое место в отборочной группе.Женская команда по водному полу обыгрывала японок со счетом 20:16. Дальше четвертьфинал, который состоится 3 августа.