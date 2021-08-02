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Адвокат по делу Михаила Ефремова внезапно умер во сне

2-08-2021, 08:24

Адвокат по делу Михаила Ефремова внезапно умер во сне
В ночь на пятницу, 30 июля, внезапно скончался Вадим Никулин, адвокат гражданской жены уроженца Рязанской области Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, пишет "Комсомольская правда".

По информации СМИ, предварительная причина смерти адвоката - миокардит, поражение сердечной мышцы. Однако, близкие уверяют, что на здоровье Никулин никогда не жаловался: вел активный образ жизни, занимался спортом, не злоупотреблял спиртным.

Как отмечает издание, в ближайшие дни дело Михаила Ефремова начнут рассматривать в кассационном суде.

СМИ отмечает, что гражданская жена Сергея Захарова Ирина Стерхова подала иск о признании ее иждивенкой гражданского мужа, так как они прожили вместе более 20 лет, и семью содержал именно Захаров.




«Шансы выиграть были высоки», - написали СМИ.

Как рассказал Петр Хархорин, нынешний адвокат Ефремова, врачи освобождают актера от обязательных работ в колонии, когда он плохо себя чувствует.

Дело в том, что у Ефремова есть много хронических заболеваний (они появились у артиста еще до приговора).

Пётр Хархорин, адвокат Михаила Ефремова: «Он аллергик в довольно острой форме, надо отметить, что там где он отбывает наказание, уже начался период цветения».

Напомним, сейчас Михаил Ефремов продолжает отбывать срок в колонии №4 Белгородской области. Туда он попал после того, как вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и врезался в фургон. В результате водитель этого автомобиля погиб.

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