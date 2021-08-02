Актриса Анастасия Заворотнюк состояние здоровья на 2 августа: последние новости

Певица и ведущая Лолита Милявская на съемках проекта «ДНК-шоу» призналась, что когда-то тоже участвовала в кастинге на роль няни в знаменитом сериале. Лолита поведала, что в то время, в 2003-2004 году посещала психолога, который и уговорил ее сходить на пробы. Однако в кастинге продюсерыТогда отдали предпочтение Анастасии Заворотнюк. Эта роль и сделала ее в итоге знаменитой. Но по признанию самой Лолиты, она не расстроилась, а только поняла, что обладает уникальным талантом - проигрывать.Несмотря на то, что проект «ДНК-шоу» в первую очередь рассчитан на то, чтобы артисты узнавали о себе что-то новое, они частенько делятся с ведущей своими секретами. Так, недавно Екатерина Шпица призналась, что в свое время не смогла попасть на «Фабрику звезд» из-за Аллы Пугачевой.Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает РИА новости со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.Потапова написала друзьям артистки, что шансы на выздоровление "немаленькие".Также она рассказала, что врачи обнадежили близких и отметили, что Заворотнюк может "выкарабкаться". При этом родственники не общаются с журналистами, так как боятся сглаза.В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.На прошлой неделе сообщалось о том, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.В среду появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Андрей Разин, в свою очередь, заявил, что ее состояние, наоборот, ухудшилось.