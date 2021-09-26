Стрелок из Перми, последние новости, где Тимур Бекмансуров сегодня, 26.09.2021, что нового известно о стрельбе в пермском университете

Сегодня
Стрельба в пермском университете, что известно о стрелке из Перми нового: последние новости сегодня, 27.09.2021, о пермском стрелке
Последние новости Турции для туристов 27 сентября, закроют Турцию для российских туристов или нет, обстановка с коронавирусом
Певица Максим, что с ней после коронавируса: последние новости сегодня, 27.09.2021, о состоянии здоровья
Повышение пенсий с 1 октября, размер прибавки, кому проиндексируют пенсии с 01.10.2021, последние новости сегодня, 27 сентября
Чем закончилось расследование стрелка из Казани, что с Ильназом Галявиевым, последние новости сегодня, 27.09.2021
Выборы в Германии, результаты, какая партия победила: официальные итоги выборов в бундестаг на 27 сентября 2021
Тимур Бекмансуров, что с ним сейчас, последние новости о пермском стрелке, что известно на сегодня, 27 сентября, о стрельбе в вузе Перми
Детские пособия с 1 октября 2021, изменения, на какую карту будут перечислять выплаты на детей с 01.10.2021
Правила въезда в Египет для туристов, нужно ли ставить прививку от коронавируса: последние новости 2021
Пермский стрелок сегодня, жив или нет Тимур Бекмансуров: последние новости о стрельбе в университете Перми
Полеты в Таиланд, когда возобновятся из России: последние новости о восстановлении авиасообщения на 26 сентября 2021
Индексация пенсий в октябре 2021 года, кому и на сколько прибавят с 1 октября, последние новости
Турцию закроют для туристов, когда, последние новости сегодня, 26.09.2021, для российских туристов
Михаил Ефремов, последние новости сегодня, 26.09.2021: как себя чувствует, что случилось с Ефремовым в колонии
С 1 октября индексация зарплат бюджетникам, на сколько поднимут зарплаты и кому
Усик - Джошуа, результат боя: кто победил 26 сентября, смотреть видео боя онлайн
Когда выпадет первый снег в 2021 году в Москве, прогнозы синоптиков на предстоящую зиму, какая будет погода
Стрелок из Перми, последние новости, где Тимур Бекмансуров сегодня, 26.09.2021, что нового известно о стрельбе в пермском университете
Актриса Анастасия Заворотнюк состояние здоровья на 2 августа: последние новости
Таблица медального зачета Олимпиады в Токио на 02.08.2021: сколько медалей у России, на каком месте
Все новости
Категории / Новости

Стрелок из Перми, последние новости, где Тимур Бекмансуров сегодня, 26.09.2021, что нового известно о стрельбе в пермском университете

26-09-2021, 10:00

Стрелок из Перми, последние новости, где Тимур Бекмансуров сегодня, 26.09.2021, что нового известно о стрельбе в пермском университете
Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), находится в сознании, но пока не может быть допрошен из-за трубки во рту. Врачи предполагают, что допрос Бекмансурова можно будет провести через несколько дней.

В стоимость входят VIP-палата, медикаменты, многочисленные операции и оборудование, которое врачи используют в лечении Тимура.

На лечение "пермского стрелка" 24 сентября было потрачено почти 2 млн рублей. Бекмансуров изредка обращается к врачам с просьбами повернуть его на другой бок и дать воды. Также сообщается, что его состояние стабильное, однако из-за полученных травм возможны осложнения.

В РПЦ предложили запретить продажу оружия в России


Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Илларион (Алфеев) призвал Госдуму запретить продажу огнестрельного оружия гражданам России. Священнослужитель признался, что не понимает, зачем обычным людям в повседневной жизни необходимо обороняться. Инициативу Иллариона уже жёстко раскритиковали в общественной организации «Право на оружие».




Свою идею Илларион озвучил в эфире телеканала «Россия 24», комментируя трагедию в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). 20 сентября на вуз напал стрелок Тимур Бекмансуров, в результате инцидента погибли шесть человек.

«Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом», - сказал представитель духовенства.

На слова митрополита обрушился с критикой председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. По его мнению, митрополит не силён в российской и мировой культуре. Людям нужно оружие как для защиты, так и для охоты, указал общественник. «Надо работать с людьми, а тем более отцу Иллариону из РПЦ, который по факту должен заниматься душами человеческими. Он опять не туда пошёл, он бы занялся своим делом, а заодно бы изучал историю и человеческую, и свою церковную», - отметил Ване.

Он также напомнил, что запрет на оружие противоречит истории церкви: в РПЦ канонизирован ряд святых, которые покровительствуют и охоте, и военным.

Брат рассказал о подвиге героя-полицейского в Перми


Родной брат сотрудника ДПС Константина Калинина, который задержал стрелявшего в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова, в субботу, 25 сентября, рассказал, что переживал, узнав, что с братом что-то произошло, сообщают "Известия".

«Занимался своими делами, зазвонил телефон. У нас связь плохая здесь. Услышал «брат». И ничего не понял, связь оборвалась. Руки затряслись», - поведал родственник полицейского.

Узнав о том, что брат смог задержать преступника, мужчина испытал гордость.

«Потом увидел в новостях об этом. Позвонил Константину, потом он мне СМС написал, что всё хорошо. Потом с облегчением воспринял, видео увидел, как он обезвреживал. Конечно, гордость за брата очень большая. Запереживал, ведь очень близкие отношения у нас с ним», - добавил он.

Пострадавшим во время стрельбы в университете сдали кровь 1666 пермяков


20 сентября во время стрельбы на территории ПГНИУ пострадали 47 человек, часть из них получила огнестрельные травмы - им потребовалась срочная госпитализация и переливание крови. Тогда пермская станция переливания объявила о поиске доноров пострадавшим - они нашлись сразу. Сегодня служба крови рассказала о результатах по донациям - они впечатляющие.

Напомним, 20 и 21 сентября станция переливания работала дольше, чтобы успеть принять всех желающих помочь. В холле и на улице скопились целые очереди.

В остальные дни служба крови работала в обычном режиме, однако на протяжении всей недели пермяки шли сдать кровь именно для пострадавших во время трагических событий в кампусе Пермского университета.

Так, за неделю решились помочь пострадавшим 1666 человек, 1215 из них подошли по показателям и стали донорами. Всего сдали 675 литров крови.

Также по теме
Стрелок из Казани, последние новости на сегодня, 28.05.2021, что нового слышно о казанском стрелке
Новости // 28-05-2021, 06:52
Казанский стрелок сегодня, 28.05.2021, последние новости о стрельбе в школе Казани, что с пострадавшими сейчас
Новости // 28-05-2021, 06:55
Казанский стрелок, последние новости сегодня, 11.06.2021, что нового про Ильназа Галявиева известно
Новости // 11-06-2021, 07:32
Анастасия Заворотнюк сегодня, 27.05.2021, последние новости сейчас, 27 мая, как состояние здоровья, что слышно
Новости // 27-05-2021, 06:48
Казанский стрелок сегодня, 1 июня 2021, последние новости, где сейчас находится, что слышно нового о стрелке из Казани на 01.06.2021
Новости // 1-06-2021, 07:51
Алиса Фрейндлих сегодня, 07.02.2021: последние новости о состоянии здоровья, как себя чувствует актриса сейчас, 7 февраля
Новости // 7-02-2021, 08:08
Казанский стрелок сегодня, 30.05.2021, последние новости на данный момент, что нового известно о стрельбе в школе Казани
Новости // 30-05-2021, 08:27
Стрельба в школе Казани, последние новости сегодня, 31.05.2021, о казанском стрелке
Новости // 1-06-2021, 07:59
Категории / Новости
Стрельба в пермском университете, что известно о стрелке из Перми нового: последние новости сегодня, 27.09.2021, о пермском стрелке
Категории / Новости
Последние новости Турции для туристов 27 сентября, закроют Турцию для российских туристов или нет, обстановка с коронавирусом
Категории / Новости
Певица Максим, что с ней после коронавируса: последние новости сегодня, 27.09.2021, о состоянии здоровья
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия