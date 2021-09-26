Стрелок из Перми, последние новости, где Тимур Бекмансуров сегодня, 26.09.2021, что нового известно о стрельбе в пермском университете

В РПЦ предложили запретить продажу оружия в России

Брат рассказал о подвиге героя-полицейского в Перми

Пострадавшим во время стрельбы в университете сдали кровь 1666 пермяков

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), находится в сознании, но пока не может быть допрошен из-за трубки во рту. Врачи предполагают, что допрос Бекмансурова можно будет провести через несколько дней.В стоимость входят VIP-палата, медикаменты, многочисленные операции и оборудование, которое врачи используют в лечении Тимура.На лечение "пермского стрелка" 24 сентября было потрачено почти 2 млн рублей. Бекмансуров изредка обращается к врачам с просьбами повернуть его на другой бок и дать воды. Также сообщается, что его состояние стабильное, однако из-за полученных травм возможны осложнения.Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Илларион (Алфеев) призвал Госдуму запретить продажу огнестрельного оружия гражданам России. Священнослужитель признался, что не понимает, зачем обычным людям в повседневной жизни необходимо обороняться. Инициативу Иллариона уже жёстко раскритиковали в общественной организации «Право на оружие».Свою идею Илларион озвучил в эфире телеканала «Россия 24», комментируя трагедию в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). 20 сентября на вуз напал стрелок Тимур Бекмансуров, в результате инцидента погибли шесть человек.«Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом», - сказал представитель духовенства.На слова митрополита обрушился с критикой председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. По его мнению, митрополит не силён в российской и мировой культуре. Людям нужно оружие как для защиты, так и для охоты, указал общественник. «Надо работать с людьми, а тем более отцу Иллариону из РПЦ, который по факту должен заниматься душами человеческими. Он опять не туда пошёл, он бы занялся своим делом, а заодно бы изучал историю и человеческую, и свою церковную», - отметил Ване.Он также напомнил, что запрет на оружие противоречит истории церкви: в РПЦ канонизирован ряд святых, которые покровительствуют и охоте, и военным.Родной брат сотрудника ДПС Константина Калинина, который задержал стрелявшего в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова, в субботу, 25 сентября, рассказал, что переживал, узнав, что с братом что-то произошло, сообщают "Известия".«Занимался своими делами, зазвонил телефон. У нас связь плохая здесь. Услышал «брат». И ничего не понял, связь оборвалась. Руки затряслись», - поведал родственник полицейского.Узнав о том, что брат смог задержать преступника, мужчина испытал гордость.«Потом увидел в новостях об этом. Позвонил Константину, потом он мне СМС написал, что всё хорошо. Потом с облегчением воспринял, видео увидел, как он обезвреживал. Конечно, гордость за брата очень большая. Запереживал, ведь очень близкие отношения у нас с ним», - добавил он.20 сентября во время стрельбы на территории ПГНИУ пострадали 47 человек, часть из них получила огнестрельные травмы - им потребовалась срочная госпитализация и переливание крови. Тогда пермская станция переливания объявила о поиске доноров пострадавшим - они нашлись сразу. Сегодня служба крови рассказала о результатах по донациям - они впечатляющие.Напомним, 20 и 21 сентября станция переливания работала дольше, чтобы успеть принять всех желающих помочь. В холле и на улице скопились целые очереди.В остальные дни служба крови работала в обычном режиме, однако на протяжении всей недели пермяки шли сдать кровь именно для пострадавших во время трагических событий в кампусе Пермского университета.Так, за неделю решились помочь пострадавшим 1666 человек, 1215 из них подошли по показателям и стали донорами. Всего сдали 675 литров крови.