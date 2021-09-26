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С 1 октября индексация зарплат бюджетникам, на сколько поднимут зарплаты и кому

26-09-2021, 10:00

С 1 октября индексация зарплат бюджетникам, на сколько поднимут зарплаты и кому
С 1 октября произойдет индексация зарплаты сотрудникам в ряде бюджетных организаций.

Зарплату повысят работникам в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и других категориях.

Рост составит около 4%, но данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, но он не может быть ниже того уровня, что определен федеральным центром – 4% . Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.




Работникам, перечисленным в майских указах президента России, оклады будут индексировать с 1 января.

Размер МРОТ в 2022 году


Руководитель Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 617 рублей.

О росте инфляции выше прогнозов сообщило Минэкономразвития


Минэкономразвития сообщило новые данные по инфляции.

К 20 сентября она ускорилась до 6,96%, сообщило министерство. В предыдущем обзоре «О текущей ценовой ситуации» фигурировала цифра в 6,84% годовых, сообщает ТАСС.

Правительство прогнозировало - инфляция может вырасти до 6%. По последнему прогнозу Центробанка, до 6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.

Рост цен российских производителей промышленных товаров связан с так называемым импортом инфляции, считают аналитики Минпромторга. Это резкое удорожание аналогичной продукции на мировых рынках в условиях, когда цены на значительном числе внутренних товарных сырьевых рынков привязаны так или иначе к мировым ценам.

«В свою очередь рост мировых цен на сырьевые товары, наблюдающийся с конца прошлого года, связан с быстрым, недооцененным производителями ростом спроса, дополнительно простимулированным антикризисными мерами в различных странах», - уточняется в комментарии.

Министерство отмечает - дополнительным фактором стало масштабное монетарное стимулирование ключевых мировых экономик в ответ на «ковидный кризис», а также разбалансированность отдельных рынков из-за разнообразных специфических факторов.

Ранее эксперт спрогнозировал новый инфляционный шок в России после выборов.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2021 год составляет 4,3% (оценка была пересмотрена с 3,7%), у Центробанка - 4,7-5,2% (против прежнего диапазона в 3,7-4,2%)/

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