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Усик - Джошуа, результат боя: кто победил 26 сентября, смотреть видео боя онлайн

26-09-2021, 10:00

Усик - Джошуа, результат боя: кто победил 26 сентября, смотреть видео боя онлайн
Украинский боксер Александр Усик одержал победу в бою с британцем Энтони Джошуа и отобрал у него пояса чемпиона мира в супертяжелом весе WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Результат боя Усика против Джошуа


Поединок состоялся вечером 25 сентября в Лондоне. Зрители смогли в полной мере насладиться боем, который длился все 12 запланированных раундов. По их завершении судьи единогласно отдали победу украинцу - 116-112, 117-114, 115-113.




Обладатель золота Олимпийских игр в Лондоне Александр Усик выступает на профессиональном ринге с 2013 года. После победы над Джошуа на счету 34-летнего спортсмена 19 побед в 19 боях (13 - нокаутом).

Усик высказался о победе


Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик признался, что хотел нокаутировать экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

«Не было задачи его финишировать. В начале я хотел это сделать, попал, кинулся, но потом тренеры привели меня в чувство.

Единственное, что я хотел сделать - это прославить своего Господа - Иисуса Христа и показать, что все это от него», - рассказал Усик.

Джошуа прокомментировал поражение в бою с Усиком


Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал поражение в поединке против украинского спортсмена Александра Усика, прошедшем в супертяжелом весе.

«Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами! Лондон, я люблю тебя и благодарю каждый раз!» - написал Джошуа на своей странице в Instagram.

Бой Усик - Джошуа: видео


[media=https://www.youtube.com/watch?v=_VhpTtnvB0w]



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