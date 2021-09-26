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Когда выпадет первый снег в 2021 году в Москве, прогнозы синоптиков на предстоящую зиму, какая будет погода

26-09-2021, 10:00

Когда выпадет первый снег в 2021 году в Москве, прогнозы синоптиков на предстоящую зиму, какая будет погода
Несмотря на то, что до настоящих холодов еще есть время, жители столицы Российской Федерации все же интересуются, когда выпадет первый снег в 2021 году. Синоптики ответили на этот вопрос, и рассказали, какой будет предстоящая зима.

Раннее появление снега в нынешнем году в Гидрометцентре спрогнозировали сразу в одиннадцати регионах страны. Синоптики утверждают, что первых снежинок следует ожидать уже осенью.

Когда выпадет первый снег в Москве в 2021 году: прогноз

В долгосрочных прогнозах указывается следующее: уже под конец сентября в Москве следует ожидать осадков. Однако синоптики не спешат утверждать, что снег точно выпадет после 25 сентября 2021 года. Но несмотря на это, в Гидрометцентре предупредили москвичей о том, что следует готовиться к похолоданию. Так под конец первого осеннего месяца температура снизится до +2…+3 градусов.




А к началу октября и вовсе температура может достигать - 1 градус. По среднестатистическим показателям такая низкая температура вовсе не свойственна Москве. Эксперты рекомендуют жителям столицы распрощаться с летними вещами, и утеплиться даже несмотря на то, что в начале октября должно быть Бабье лето.

Какой будет зима в Москве и по всей России в 2021 году


Согласно прогнозам, озвученным работниками Гидрометцентра, предстоящая зима будет суровой. И без снега точно не обойтись. Прогнозисты предупредили россиян о том, что в 2021 году выпадет много снега. Причем высокий уровень осадков ожидается по всем регионам Российской Федерации.

На Северо-востоке России снег начнется уже в ноябре нынешнего года. В связи с тем, что южным и западным регионам страны характерна чрезмерная влажность и сырость, зима здесь больше будет похожа на позднюю осень.

К слову, в Якутии и Алдане первый снег выпал еще 16 сентября. В связи с тем, что над столицей Российской Федерации проходят антициклоны, россиянам надо запастись теплыми вещами.

По словам Николая Терешонка, который является руководителем отдела метеорологии и климата ФГБУ “Центральное УГМС”, подобные холодные антициклоны уже неоднократно были замечены над столицей. Поэтому синоптик предупредил, что нынешней зимой следует ожидать сильных морозов.

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