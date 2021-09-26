Полеты в Таиланд, когда возобновятся из России: последние новости о восстановлении авиасообщения на 26 сентября 2021

В Таиланде сегодня была организована встреча, на которой присутствовали представители Министерства здравоохранения, Ассоциация бизнеса и туризма Паттайи и другие ведомства, которые отвечают за открытие границ для иностранцев.
Как известно, 1 октября курорт Паттайя должен стать доступным для туристов, но есть ещё некоторые проблемы. На состоявшемся мероприятии уточнили, что будут обращать внимание не только на привлечение российских или индийских туристов.
Когда откроют Таиланд для российских туристов
Паттайя движется к повторному открытию, поскольку Таиланд понял безосновательность попыток «изолироваться» от коронавируса и движется к стратегии жизни с Covid-19 – заявляют местные издания. Однако Китай, поставляющий Таиланду в доковидные годы большинство туристов, всё еще предпочитает стратегию «строгой изоляции». В итоге официальные лица по туризму вынуждены нацеливаться на российских и индийских туристов, которые менее ограничены в своих поездках и теперь могут посещать Таиланд, сообщает Турпром.
«Обе страны позволяют своим гражданам выезжать за границу и не требуют карантина по возвращении, в отличие от Кореи и Тайваня. Паттайя была популярна среди туристов как из Индии, так и из России, и отчеты туристической индустрии говорят, что в настоящее время также есть большой интерес», - оценивает, например, The Tiger. Также «проблема карантина» пока влияет на возвращение в Таиланд британских и австралийских туристов.
Однако внутренние тайские антиковидные меры становятся преградой для возвращения в Таиланд россиян и индийцев. «Карантин по прибытии в Таиланд по-прежнему является большим сдерживающим фактором для потенциальных прибывающих туристов, поскольку и россияне, и индийцы выражают отвращение к нему», - заявляют в СМИ. При этом эксперты отмечают, что пока индийским туристам в связи с тем, что из Индии произошел дельта-ковид, запрещено путешествовать в Таиланд. В случае с Россией всё более «гладко».
«Официальные лица надеются, что ограничения будут ослаблены, и индийцы, а также россияне помогут перезапустить международную туристическую экономику Паттайи», - добавляют тайские источники.