Полеты в Таиланд, когда возобновятся из России: последние новости о восстановлении авиасообщения на 26 сентября 2021

Когда откроют Таиланд для российских туристов

В Таиланде сегодня была организована встреча, на которой присутствовали представители Министерства здравоохранения, Ассоциация бизнеса и туризма Паттайи и другие ведомства, которые отвечают за открытие границ для иностранцев.Как известно, 1 октября курорт Паттайя должен стать доступным для туристов, но есть ещё некоторые проблемы. На состоявшемся мероприятии уточнили, что будут обращать внимание не только на привлечение российских или индийских туристов.Паттайя движется к повторному открытию, поскольку Таиланд понял безосновательность попыток «изолироваться» от коронавируса и движется к стратегии жизни с Covid-19 – заявляют местные издания. Однако Китай, поставляющий Таиланду в доковидные годы большинство туристов, всё еще предпочитает стратегию «строгой изоляции». В итоге официальные лица по туризму вынуждены нацеливаться на российских и индийских туристов, которые менее ограничены в своих поездках и теперь могут посещать Таиланд, сообщает Турпром.«Обе страны позволяют своим гражданам выезжать за границу и не требуют карантина по возвращении, в отличие от Кореи и Тайваня. Паттайя была популярна среди туристов как из Индии, так и из России, и отчеты туристической индустрии говорят, что в настоящее время также есть большой интерес», - оценивает, например, The Tiger. Также «проблема карантина» пока влияет на возвращение в Таиланд британских и австралийских туристов.Однако внутренние тайские антиковидные меры становятся преградой для возвращения в Таиланд россиян и индийцев. «Карантин по прибытии в Таиланд по-прежнему является большим сдерживающим фактором для потенциальных прибывающих туристов, поскольку и россияне, и индийцы выражают отвращение к нему», - заявляют в СМИ. При этом эксперты отмечают, что пока индийским туристам в связи с тем, что из Индии произошел дельта-ковид, запрещено путешествовать в Таиланд. В случае с Россией всё более «гладко».«Официальные лица надеются, что ограничения будут ослаблены, и индийцы, а также россияне помогут перезапустить международную туристическую экономику Паттайи», - добавляют тайские источники.