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Индексация пенсий в октябре 2021 года, кому и на сколько прибавят с 1 октября, последние новости

26-09-2021, 10:00

Индексация пенсий в октябре 2021 года, кому и на сколько прибавят с 1 октября, последние новости
В пресс-службе Пенсионного фонда рассказали информационному агентству URA.RU о том, что увеличение пенсионных выплат в России не связано с какими-либо конкретными датами, иначе говоря, строгого графика не существует.

Повышение пенсий: последние новости


Специалисты Пенсионного фонда подчеркнули, что дополнительные выплаты к основной сумме пенсии назначаются в связи с какими-либо событиями или обстоятельствами. Например, при достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к пенсии удваивается. Такая выплата назначается автоматически.




Если же речь идет о выплатах, назначаемых за продолжительный трудовой стаж в Северных местностях, то для их назначения потребуется подача соответствующих документов в Пенсионный фонд.

Кроме того, пенсионерам могут быть назначены специальные единовременные выплаты, вроде тех, которые распорядился осуществить президент в конце августа текущего год, или, например, к Празднику Победы ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме того, существуют также определенные даты, в которые происходит перерасчет пенсионных выплат. Так, например, 1 января пересчитывается размер пенсионных выплат неработающих пенсионеров с учетом уровня инфляции. С 1 апреля производится перерасчет социальных пенсионных выплат, которые связан с увеличение размера прожиточного минимума, а в августе происходит увеличение стоимости пенсионного балла, что немного увеличивает размер пенсий работающих пенсионеров. Осенью пересчитывают военные пенсии.

Кроме того, в Пенсионном фонде напомнили о том, что пенсионерам, которые имеют, так называемый советский стаж, то есть до начала 1991 года, положена специальная надбавка к пенсионным выплатам. В соответствии с действующим пенсионным законодательством предусматривается увеличение расчетного пенсионного капитала, который рассчитывается при помощи оценки пенсионных прав, на 10% всем пенсионерам, имеющим трудовой стаж до 2002 года. Кроме того, дополнительный 1% за каждый год стажа до 1991 года.

Повышение пенсий в октябре: кому и на сколько поднимут выплаты


Доплаты ко Дню пожилого человека не являются федеральным пособием. Поэтому выплачиваются не по линии Пенсионного фонда России, а региональными администрациями. Например, к 1 октября 2021 предусмотрена выплата 10 000 рублей в Ненецом АО - но только пенсионерам, проработавшим не менее 15 лет на предприятиях автономного округа.

В Челябинской области пособие в размере 700 рублей дадут всем пенсионерам. А ежегодная доплата к Международному дню пожилых людей в Рязанской области составляет 500 рублей, но выплачивается только 90-летним пенсионерам.

В сентябре 2021 единовременная выплата 10 тысяч рублей всем пенсионерам и инвалидам, уже произведена в сентябре по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Такой шаг был очень позитивно расценен пожилыми людьми.

«У меня пенсия 14-го числа. В августе пришлось сильно потратиться на лекарства, ну и разом за два месяца оплатил коммуналку. В итоге оказалось, что на счёте осталось 500 рублей. И как на них дожить до новых денег, не знал. Думал, придётся на вынужденную диету садиться», - рассказывал Сиб.фм новосибирский пенсионер Дмитрий Викторович Коровин.

Индексация военных пенсий с 1 октября 2021: подробности


1 октября произойдет индексация на 3,7% окладов военнослужащих и, соответственно, военной пенсии, которая рассчитывается на основе размера оклада. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств. Это в общей сложности более 2 млн человек.

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