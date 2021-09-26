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Турцию закроют для туристов, когда, последние новости сегодня, 26.09.2021, для российских туристов

26-09-2021, 10:00

Турцию закроют для туристов, когда, последние новости сегодня, 26.09.2021, для российских туристов
После громких антироссийских заявлений Эрдоган прилетает в Россию на переговоры с Путиным 29 сентября. Примечательно, что сегодня Россельхознадзор объявил об обнаружении вирусов во фруктах и помидорах из Турции. А как известно из истории, за помидорной «войной» часто следуют и санкции в области туризма. По крайней мере, так уже было 5 лет назад, и нет никаких гарантий, что отдых в Турции для российских туристов вновь не окажется под запретом.

Закроют Турцию для туристов из России или нет: последние новости


С другой стороны, как уже ранее отмечали эксперты (подробности в материале «Турции предрекли закрытие для российских туристов «навсегда»: дело вовсе не в ковиде, а в начале большой игры»), Турция может закрыться для российских туристов сама, т.е. изнутри. Тем более, что эта страна оказалась не так уж и сильно зависима от России, как кажется на первый взгляд, хотя в туризме ситуация обстоит пока иначе – российские туристы уже лет десять возглавляют въездной турпоток, а также размер трат на единицу приехавшего в Турцию отдыхающего.




О том, что последует после вызывающих заявлений Турции и закроется ли эта страна для российских туристов попытались спрогнозировать журналисты.

Как отмечают эксперты в своей статье «Стало понятно, как Москва накажет Анкару за Крым», «турки придерживаются правила, что от разрыва отношений между нашими странами должны намного больше потерять россияне. Это, по их мнению, должно охлаждать горячие головы в РФ от поспешных шагов, если что-то пойдет не так». Так, широко цитируемый в Турции стратег Тимоти Эш из отдела управления портфелями компании «BlueBay» утверждает, ссылаясь, к слову, на официальную статистику, «что несмотря на доходы от туризма из России на сумму 3?4 миллиарда долларов, основным торговым, инвестиционным и финансовым партнером Турции являются западные страны».

Например, в опубликованном в доковидном 2019 году докладе EDAM (Ekonomi ve D?? Politika Ara?t?rma Derne?i — Ассоциации экономических и внешнеполитических исследований), говорится, что «турецкие подрядчики завершили контрактные работы на сумму $65 млрд в России к концу 2017 года и вложили в страну около $10 млрд. В свою очередь, инвестиции России в Турцию, за исключением АЭС «Аккую», достигли такого же уровня, как и эта цифра».

В докладе EDAM отдельно отмечается, что «блеску и шику» в ряде ключевых городов русские обязаны именно туркам. Например, гордость столицы - небоскребы «Москва-Сити» - дело рук турецких строителей, и целом здесь зависимость РФ от Турции намного выше, чем выгода подрядчиков ТР, тем более, что Россия имеет огромный дефицит рабочих рук в строительстве, пишет Турпром.

В статье отмечается, что если из Москвы звучат угрозы в адрес Анкары, то, как подметили политические обозреватели аналитического издания Dunya, их «извергают» второстепенные в большой политике люди. А президент Путин предпочитает говорить обтекаемо, чтобы не обидеть Эрдогана. В частности, по итогам его недавней встречи с сирийским лидером Асадом, не прозвучало фраз о безусловной поддержке Дамаска.

Но в Турции все понимают, что проблемы в отношениях между Анкарой и Москвой стремительно нарастают, отмечает Dunya. Поэтому перед Эрдоганом стоит непростой вопрос: «Сколько еще может продлиться эта игра с тонким балансом?».

Что касается демаршей по Крыму, то тут ситуация двоякая: с одной стороны, Турция пытается показать свои притязания на полуостров, а с другой – заигрывает с Украиной, чтобы по максимуму поиметь военные технологии, оставшиеся на этой территории после распада СССР. При этом на возможную негативную реакцию Москвы османы плевать хотели.

Как отмечает «Свободная Пресса», Анкара не скрывает, что больше всего на свете боится появления на карте мира большого Курдистана — от Ирака до Средиземного моря. С учетом того, что в Турции проживает много курдов, исторически настроенных против потомков янычар, данная перспектива означает огромную опасность для османов. Выводы экспертов Dunya, кстати, проправительственного издания, неутешительны: «Турция и Россия, выступающие в регионе с геополитическими танцами, похоже, вступили в гонку за расширение сферы влияния. Но также выражаются опасения, что все может сорваться и перейти в открытый конфликт». Дело в том, что потери турецкой армии в Идлибе стремительно растут, как считают в Анкаре, не без помощи ВКС РФ, которые перемалывают турецкие прокси-силы.

Вероятно, именно эта острая для турок проблема поднимется в ходе однодневного визита Эрдогана в Сочи, который состоится 29 сентября. Он летит к Путину на фоне очередной гибели турецких солдат в Сирии. «Можно не сомневаться, что глава Турции летит за российскими уступками, главной из которых является создание еще более широкой, якобы, демилитаризованной и беспилотной зоны в Идлибе, но под контролем Турции. ... Похоже, ответ на вопрос «Как Москва накажет Анкару за непризнание выборов в Крыму?», известен. С большой долей вероятности можно сказать — никак», - резюмирует «Свободная Пресса».

Впрочем, с учетом начинающейся игры на повышение, в которую уже, похоже, включили «помидоры», напряжение у туристов и турбизнеса обеих стран будет, очевидно нарастать – ведь туризм, учитывая миллионное количество российских туристов, может быть использован как инструмент геополитической игры...

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