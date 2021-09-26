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Михаил Ефремов, последние новости сегодня, 26.09.2021: как себя чувствует, что случилось с Ефремовым в колонии

26-09-2021, 10:00

Михаил Ефремов, последние новости сегодня, 26.09.2021: как себя чувствует, что случилось с Ефремовым в колонии
Кассационный суд Москвы отказал Михаилу Ефремову, просившему смягчения приговора. Год назад актёра приговорили к 7,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом.

Михаил Ефремов сегодня, 26 сентября: последние новости


Теперь защита 57-летнего актёра попросила уменьшить срок лишения свободы в связи с ухудшением здоровья артиста и тем фактом, что погибший в аварии водитель не был пристёгнут. Кроме того, адвокаты просили перевести Ефремова из колонии общего режима в колонию-поселение.

Сам актёр принял участие в заседании в онлайн-режиме. В своей речи он подчеркнул, что в полной мере осознал вину за содеянное и объяснил зависимость от алкоголя горем после смерти матери и художественной руководительницы театра «Современник» Галины Волчек.

Однако суд эти доводы во внимание не принял.

Между тем, как ранее писал наш сайт N4k.ru, состояние здоровья Ефремова сильно ухудшилось из-за нервного стресса. 57-летний актер похудел, у него проблемы с сердцем и печенью. Артист страдает аллергией, хроническим бронхитом и астмой.

С момента страшного ДТП на Смоленской площади прошел год. Тогда находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения Ефремов не справился с управлением и на полном ходу врезался в идущий навстречу автомобиль. Водитель фургона Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице.

"Ну то, что произошло - это трагедия, и трагедия для всех, в том числе и для Михаила, и для его близких. И для людей, которые потеряли своего кормильца", - уверена актриса Ирина Безрукова.

Суд признал Михаила виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Затем срок уменьшили до семи с половиной лет.

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