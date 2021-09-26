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Пермский стрелок сегодня, жив или нет Тимур Бекмансуров: последние новости о стрельбе в университете Перми

26-09-2021, 10:00

Пермский стрелок сегодня, жив или нет Тимур Бекмансуров: последние новости о стрельбе в университете Перми
В Минздраве Перми рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

За прошедшие два дня из городских больниц выписались три человека, ещё 15 остаются под наблюдением врачей.

Семь человек проходят лечение в московских клиниках, восемь в состоянии лёгкой и средней тяжести - в пермских. В Минздраве Перми сообщили, что сам стрелок находится в тяжёлом состоянии.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в федеральных медицинских центрах продолжают лечение семь человек, из них двое - в состоянии средней тяжести. Родственники пострадавших также на время переехали в Москву, вопрос с их проживанием в столице взяли на себя власти края.

На лечение пермского стрелка уже потратили почти 2 млн рублей


Пермского стрелка смогут допросить через несколько дней. Устроивший стрельбу в ПГНИУ пока не может нормально разговаривать из-за трубки во рту, пишет Лайф. Пока молодого человека продолжают лечить, на это уже потратили около двух миллионов рублей.




Стрелок лишь изредка обращается к персоналу с просьбой, чтобы ему дали попить или переложили.

Издание сообщило, что только за прошлые сутки на его лечение потратили почти два миллиона рублей.

Студент, расстрелявший людей в Пермском университете, был ранен при задержании. Его прооперировали и ампутировали часть левой ноги. Накануне он пришел в сознание, его отключили от ИВЛ. Стрелок спрашивал, где его мама и папа. За все эти дни никто из родных не справился о его здоровье. Он также заявил, что не помнит, как напал на вуз. Ранее эксперты рассказали, что амнезия не повлияет на его наказание, если по результатам экспертизы выяснится, что в момент нападения он отдавал отчет своим действиям и понимал, какие последствия это повлечет.

Моргенштерн отверг претензии из-за стрельбы в Перми


В Instagram рэпер Моргенштерн высказался по поводу обвинений в его адрес от директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ранее та связала песни исполнителя с пропагандой насилия, а ту в свою очередь - с происшествием в Перми, когда молодой местный житель устроил стрельбу в университете. Мать Мизулиной - член Совета Федерации от Омской области.

Моргенштерн у себя в сторис в Instagram ответил на обвинения директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая обратила внимание, что устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров — верный фанат творчества исполнителя. По крайней мере, таковы сведения самой Мизулиной. Напомним, её мать Елена - сенатор Совета Федерации от Омской области

«Может, каждый стрелок - фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна - стрелок», - заявил Моргенштерн.

Мизулина заявила, что Бекмансуров устроил стрельбу из-за пропаганды насилия. Такая пропаганда же якобы содержится в музыке Моргенштерна и других исполнителей. Адвокат исполнителя Сергей Жорин высказал предположение, что такое утверждение является попыткой «хайпануть».

Пострадавшим и родственникам погибших при стрельбе в Перми выплатят деньги


Денежные выплаты пострадавшим и родственникам погибших при стрельбе в Пермском государственном национально-исследовательском университете (ПГНИУ) выплатит минсоцразвития Пермского края.

Министерство социального развития региона осуществит перечисление выделенных из федерального бюджета средств.

Близкие родственники погибших уже получили выплаты. На следующей неделе деньги также поступят пострадавшим.

Распоряжение о выплатах подписал на следующий день после трагедии премьер-министр России Михаил Мишустин. Поручено выплатить родственникам погибших по одному миллиону рублей, а пострадавшим - от 200 до 400 тысяч рублей.

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