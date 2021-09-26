Пермский стрелок сегодня, жив или нет Тимур Бекмансуров: последние новости о стрельбе в университете Перми

На лечение пермского стрелка уже потратили почти 2 млн рублей

Моргенштерн отверг претензии из-за стрельбы в Перми

Пострадавшим и родственникам погибших при стрельбе в Перми выплатят деньги

В Минздраве Перми рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.За прошедшие два дня из городских больниц выписались три человека, ещё 15 остаются под наблюдением врачей.Семь человек проходят лечение в московских клиниках, восемь в состоянии лёгкой и средней тяжести - в пермских. В Минздраве Перми сообщили, что сам стрелок находится в тяжёлом состоянии.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в федеральных медицинских центрах продолжают лечение семь человек, из них двое - в состоянии средней тяжести. Родственники пострадавших также на время переехали в Москву, вопрос с их проживанием в столице взяли на себя власти края.Пермского стрелка смогут допросить через несколько дней. Устроивший стрельбу в ПГНИУ пока не может нормально разговаривать из-за трубки во рту, пишет Лайф. Пока молодого человека продолжают лечить, на это уже потратили около двух миллионов рублей.Стрелок лишь изредка обращается к персоналу с просьбой, чтобы ему дали попить или переложили.Издание сообщило, что только за прошлые сутки на его лечение потратили почти два миллиона рублей.Студент, расстрелявший людей в Пермском университете, был ранен при задержании. Его прооперировали и ампутировали часть левой ноги. Накануне он пришел в сознание, его отключили от ИВЛ. Стрелок спрашивал, где его мама и папа. За все эти дни никто из родных не справился о его здоровье. Он также заявил, что не помнит, как напал на вуз. Ранее эксперты рассказали, что амнезия не повлияет на его наказание, если по результатам экспертизы выяснится, что в момент нападения он отдавал отчет своим действиям и понимал, какие последствия это повлечет.В Instagram рэпер Моргенштерн высказался по поводу обвинений в его адрес от директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ранее та связала песни исполнителя с пропагандой насилия, а ту в свою очередь - с происшествием в Перми, когда молодой местный житель устроил стрельбу в университете. Мать Мизулиной - член Совета Федерации от Омской области.Моргенштерн у себя в сторис в Instagram ответил на обвинения директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая обратила внимание, что устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров — верный фанат творчества исполнителя. По крайней мере, таковы сведения самой Мизулиной. Напомним, её мать Елена - сенатор Совета Федерации от Омской области«Может, каждый стрелок - фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна - стрелок», - заявил Моргенштерн.Мизулина заявила, что Бекмансуров устроил стрельбу из-за пропаганды насилия. Такая пропаганда же якобы содержится в музыке Моргенштерна и других исполнителей. Адвокат исполнителя Сергей Жорин высказал предположение, что такое утверждение является попыткой «хайпануть».Денежные выплаты пострадавшим и родственникам погибших при стрельбе в Пермском государственном национально-исследовательском университете (ПГНИУ) выплатит минсоцразвития Пермского края.Министерство социального развития региона осуществит перечисление выделенных из федерального бюджета средств.Близкие родственники погибших уже получили выплаты. На следующей неделе деньги также поступят пострадавшим.Распоряжение о выплатах подписал на следующий день после трагедии премьер-министр России Михаил Мишустин. Поручено выплатить родственникам погибших по одному миллиону рублей, а пострадавшим - от 200 до 400 тысяч рублей.