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Тимур Бекмансуров, что с ним сейчас, последние новости о пермском стрелке, что известно на сегодня, 27 сентября, о стрельбе в вузе Перми

Вчера, 08:55

Тимур Бекмансуров, что с ним сейчас, последние новости о пермском стрелке, что известно на сегодня, 27 сентября, о стрельбе в вузе Перми
Почему у стрелявшего 20 сентября в ПГНИУ студента ранее не выявили отклонения? На этот вопрос попытался ответить психолог, который проанализировал ситуацию со стрельбой и непосредственно личность стрелявшего - Тимура Бекмансурова.

«Чтобы обнаружить расстройство личности, нужно наблюдать за человеком очень длительное время, либо в тот момент, когда у него кризисное состояние. Тогда психиатр ставит диагноз. Вообще, психопаты и социопаты умеют притворяться нормальными», - высказалась детский и семейный психолог Алла Курганская, слова которой приводит АиФ.

Ранее стало известно о том, что у студента, который открыл пальбу по людям, было разрешение на оружие. Получить его можно только после визита к психиатру.

Стрелка из Перми подключили к аппарату жизнеобеспечения

Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, подключили к аппарату жизнеобеспечения, передает 59.ru.




"У него трубки в горле, не может говорить. Первое, что он попросил, - показал жестами, что хочет пить. За ним (ведется) постоянное наблюдение, в том числе во избежание суицида. Сейчас его состояние очень слабое, но в сознание он время от времени приходит", - рассказал осведомленный источник.

У молодого человека происходят регулярные обмороки, допросить его пока невозможно.

Стало известно о здоровье раненой в лицо пермской студентки


Одна из пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) идет на поправку. Девушка получила ранение в лицо и была доставлена в Клинический многопрофильный медицинский центр при Пермском государственном медуниверситете имени Вагнера. Там ее прооперировали, сейчас состояние пациентки не вызывает у врачей опасения. Об этом рассказал источник в медицинских кругах, знакомый с ситуацией, передает URA.

«Девушка получила ранение на улице. Когда он (Тимур Бекмансуров - прим.ред.) шел, выстрелил в сторону студентов, где находилась пострадавшая. Дробь ей попала в лицо, причем она не сразу обратила на ранение внимания из-за стрессовой ситуации. Пациентка была успешно прооперирована, дробь удалена, сосуды лица не повреждены. Сейчас пострадавшая идет на поправку, состояние удовлетворительное», - пояснил источник.

В Пермском государственном медуниверситете имени Вагнера подтвердили информацию о состоянии пострадавшей.

«Да, девушка действительно была доставлена в Клинический многопрофильный медицинский центр. Ей оказывается все необходимое лечение», - уточнили в вузе.

Пермский вуз возобновил работу дистанционно


Студенты всех форм обучения Пермского государственного национального исследовательского университета, где 18-летний студент Тимур Бекмансуров застрелил шестерых, возобновили учебу в дистанционном формате. Трагедия произошла 20 сентября.

«С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения. Удаленный формат продлится до 2 октября», - говорится в Telegram вуза.

Напомним, нападение на Пермский госуниверситет Тимур Бекмансуров совершил 20 сентября. В этот день он вышел из дома с заранее купленным оружием. По дороге к вузу парень открыл стрельбу в прохожих, а потом ворвался в здание университета. Погибли 8 человек, еще 43 пострадали. Дома у парня нашли во время обыска записку с просьбой позаботиться о коте.

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