Детские пособия с 1 октября 2021, изменения, на какую карту будут перечислять выплаты на детей с 01.10.2021

С 1 октября в России меняется способ выплаты детских пособий с рождением или усыновлением первого или второго ребенка до трех лет малоимущими семьями. Средства можно будет получить только на карту «Мир».Изменение коснется только владельцев карт международных платежных систем Visa и MasterCard.Помимо вышеописанной карты, пособия также можно получить наличными или на обычный, сберегательный счет.«Те, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта. Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на сберкнижку, номинальный счёт или доставляют почтой», - рассказали в Минтруда.К слову, карта «Мир» также требуется для получения пособий беременным, рано вставшим на учет, пособий по беременности и родам, пособий по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсий и других выплат по безработице.Исключением станет разовая выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Ранее на карту «Мир» перевели российских пенсионеров.