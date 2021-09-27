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Детские пособия с 1 октября 2021, изменения, на какую карту будут перечислять выплаты на детей с 01.10.2021

Вчера, 08:55

Детские пособия с 1 октября 2021, изменения, на какую карту будут перечислять выплаты на детей с 01.10.2021
С 1 октября в России меняется способ выплаты детских пособий с рождением или усыновлением первого или второго ребенка до трех лет малоимущими семьями. Средства можно будет получить только на карту «Мир».

Изменение коснется только владельцев карт международных платежных систем Visa и MasterCard.

Помимо вышеописанной карты, пособия также можно получить наличными или на обычный, сберегательный счет.

«Те, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта. Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на сберкнижку, номинальный счёт или доставляют почтой», - рассказали в Минтруда.




К слову, карта «Мир» также требуется для получения пособий беременным, рано вставшим на учет, пособий по беременности и родам, пособий по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсий и других выплат по безработице.

Исключением станет разовая выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Ранее на карту «Мир» перевели российских пенсионеров.

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