Правила въезда в Египет для туристов, нужно ли ставить прививку от коронавируса: последние новости 2021

Правила и условия въезда в Египет

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт» одобрена для применения Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority). Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).«Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Вакцинация препаратом «Спутник лайт» в Египте позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока, где проживают более 100 млн человек, полагают в фонде.В феврале 2021 года в Египте была также одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Препараты «Спутник Лайт» и «Спутник V» зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).«Спутник Лайт» демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины «Спутник Лайт» на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации», - поведали в фонде.В настоящее время вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах.Ранее стало известно о том, что в августе 70-я страна мира одобрила "Спутник V" - ей стала Индонезия. Ее население составляет 270 млн человек, а в общей сложности отечественная вакцина доступна 4 млрд жителям планеты.Все пребывающие из РФ на территорию Египта гости должны иметь при себе:- заполненную форму декларации.- и один из следующих документов:Сертификат о прохождении полной вакцинации от COVID-19 двумя дозами «Спутник V». С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Отсчет производится от даты введения последней дозы вакцины, не считая дня вылета. Граждане Российской Федерации должны предоставлять сертификат, распечатанный с сайта www.gosuslugi.ru на английском языке с указанием номера заграничного паспорта и QR – кода. В список одобренных вакцин так же входят AstraZeneca , Moderna, Pfizer, Sinopharma, Sinovac, Johnson & Johnson. На данный момент из российских вакцин одобрена Египтом только «Спутник V».Отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Отсчет времени действия начинается с даты забора биоматериала (точная дата и время должны быть указаны в справке) Справка должна быть выдана на английском языке, содержать мокрую печать лаборатории и QR-код, который ведет к веб-сайту лаборатории, показывая детали пассажира с результатом теста ПЦР на английском языке скачать образец). Наличие QR-кода на справке о ПЦР-тесте является обязательным (без него результаты ПЦР тестов не будут считаться действительными). Справка должна быть выдана официальной лабораторией РФ. Справка должна содержать информацию, что лицу было проведено тестирование типа Real Time PCR (написано RT-PCR или RT PCR); Справка должна быть без каких-либо дефектов (исправлений, стираний, поправок).Детям до 5,99 лет ПЦР тест не нужно делать. Детям 6 лет и старше так же необходима справка с отрицательным результатом ПЦР теста.