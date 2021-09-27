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Повышение пенсий с 1 октября, размер прибавки, кому проиндексируют пенсии с 01.10.2021, последние новости сегодня, 27 сентября

Вчера, 08:55

Повышение пенсий с 1 октября, размер прибавки, кому проиндексируют пенсии с 01.10.2021, последние новости сегодня, 27 сентября
Российские власти поздравят пенсионеров с Международным днем пожилых людей увеличением выплат и расширением льгот. Адвокат Алексей Гавришев рассказал об этом подробнее.

С 1 октября повышение пенсий: свежая информация


Доплаты будут производиться на региональном уровне. В связи с этим их размер зависит от местных бюджетов. Где-то пенсионеры получат подарки, а где-то гражданам старше 70 лет предоставят единовременные выплаты, передает «Прайм».




«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5 тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет - 15 тысяч. Бывают выплаты меньше - по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты», - поведал Гавришев.

Юрист добавил, что также с 1 октября оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих вырастут на 3,7%. Соответствующее постановление правительства вышло ещё в мае. Военные пенсии с октября также увеличатся.

"Можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему добавят ее к пенсии в денежном эквиваленте", - сказал Гавришев.

Для изменения способа получения услуг нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд или МФЦ либо через сайт ПФР или портал госуслуг.

Повышение зарплат бюджетников с 1 октября: кому и на сколько


С 1 октября 2021 года многих сотрудников бюджетных организаций в России ждет повышение зарплат. Помимо этого будут проиндексированы все доплаты, составляющие долю от окладной части зарплаты.

Администрация субъектов и регионов России в праве самостоятельно определять надбавку в зависимости от внутренней ситуации, профессии работника и других факторов. Однако размер индексации в любом случае составит не менее 4% - такой коэффициент был определен на федеральном уровне.

Повышение зарплаты затронет, в частности - спасателей и сотрудников экстренных служб, работников социальной сферы, синоптиков и метеорологов, специалистов по стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а также работников реабилитационных центров для инвалидов и многих других бюджетников. Исключение составят профессии, перечисленные в майских указах главы государства: врачи и другие сотрудники медучреждений, учителя и ученые. Их зарплаты будут проиндексированы с 1 января 2022 года в соответствии с распоряжением президента.

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