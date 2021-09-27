Чем закончилось расследование стрелка из Казани, что с Ильназом Галявиевым, последние новости сегодня, 27.09.2021

Казанский стрелок раскрыл свои мотивы

Стрелок из Казани Ильназ Галявиев: последние новости сегодня, 27 сентября 2021

Эксперты выступили против героизации казанского стрелка

19-летний Ильназ Галявиев, совершивший нападение на школу №175 в Казани, объяснил мотивы, толкнувшие его на жестокое преступление. Информацию в СМИ распространили представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили стрелка в СИЗО.«Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел (стрелять - прим. ред.)», - заявил Галявиев.Вместе с этим рассказал, что на данный момент чувствует себя вменяемым и полностью признает вину в совершении преступления.«Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», - заявил он членам ОНК.В настоящее время Галявиев проходит психолого-психиатрическую экспертизу повторно. Об этом некоторые источники сообщают ссылаясь на адвоката 19-летнего обвиняемого.По их словам, казанский стрелок находится в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга.Первая экспертиза признала его невменяемым в момент совершения преступления. Но позже эту информацию опроверг Следком РФ и лично глава ведомства Александр Бастрыкин.Между тем, психиатр Евгений Фомин объяснил, почему казанский стрелок категорически против принудительного помещения в психиатрическую лечебницу. Устроивший массовый расстрел школьников и учителей Ильназ Галявиев готов согласиться на пожизненный срок, лишь бы его не лечили врачи.В свою очередь руководитель Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в стрельбе в гимназии №?175 в Казани виноваты и родители 19-летнего Ильназа Галявиева. Об этом он сообщил на республиканском августовском совещании работников образования и науки.Минниханов отметил, что ограничиваться неправильно ограничиваться взаимодействием с родителями только на собраниях. Глава Татарстана подчеркнул, что образовательные учреждения должны приглашать специалистов для усиления работы с родителями учащихся.«Родители виноваты в том, что никакого сигнала не дали», - обратил внимание Минниханов.Глава региона поделился, что при взаимодействии со школой можно было бы избежать майского происшествия. Он также сделал акцент на получении оружия, которое все проигнорировали.«Считаю, что родители несут такую же ответственность за своих детей», - подчеркнул Минниханов.Необходимо дать жесткую оценку тем, кто пытаются построить популярность на трагедии, которая произошла в казанской гимназии №175. К такому мнению пришли эксперты в ходе заседания клуба "Волга".Речь шла о спектакле по мотивам романа Достоевского "Преступление и наказание", авторы которого провели параллель между героем Родионом Раскольниковым и Ильназом Галявиевым. Эксперты сошлись во мнении, что подобные аллюзии в искусстве недопустимы и являются спекуляцией на теме жестокости.Неожиданный вопрос от зрителя возник во время заседания клуба, посвященного вопросам взаимодействия государства и общества в защите экологии. Пользователь оставил комментарий, который не оставил равнодушными участников встречи:"О какой ответственности вы? Всем кругом плевать, у нас больное общество, черное становится белым и наоборот. Даже казанский стрелок из преступника стал героем…".Соучредитель Ассоциации интернет-технологов Владимир Кутилов подчеркнул, что недопустимо строить популярность вокруг трагедии.Напомним, в результате произошедшей 11 мая 2021 года трагедии были убиты семь учащихся школы и два преподавателя. Еще 23 человека получил ранения разной тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство одного или более лиц, совершенное общеопасным способом".