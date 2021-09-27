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Выборы в Германии, результаты, какая партия победила: официальные итоги выборов в бундестаг на 27 сентября 2021

Вчера, 08:55

Выборы в Германии, результаты, какая партия победила: официальные итоги выборов в бундестаг на 27 сентября 2021
Социал-демократическая партия Германии одерживает победу на парламентских выборах, свидетельствуют официальные предварительные данные.

Результаты выборов в немецкий бундестаг


Согласно опубликованным Федеральной избирательной комиссией сведениям, СДПГ набрала 25,7% голосов. На второй строчке расположился блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за него свои голоса отдали 24,1% избирателей.




Всего в немецкий парламент нового созыва проходят шесть партий. Кроме СДПГ и ХДС/ХСС, в бундестаге будут заседать представители «Зеленых» (14,8% голосов), Свободной демократической партии (11,5%), «Альтернативы для Германии» (10,3%) и Левой партии (4,9%). Последняя партия попала в парламент благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

По итогам выборов, прошедших 26 сентября, будет сформирована новая коалиция во главе с новым канцлером. Нынешний лидер Германии Ангела Меркель оставит должность после назначения нового канцлера.

Выборы в Германии: последние новости сегодня, 27.09.2021


До этого заместитель председателя консервативного блока ХДС/ХСС Гитта Коннеман заявила, что выборы в бундестаг для фракции стали настоящей катастрофой, которая должна понести за собой «кадровые последствия».

На выборах в Баварии при этом лидирует Христианско-социальный союз Баварии (ХСС) - пока у него 33,1 процента голосов.

Партия представляет в регионе блок ХДС/ХСС. В остальной ФРГ его представляет другое политическое объединение Христианский демократический союз (ХДС).

По сравнению с предыдущими выборами 2017 года, блок пока потерял восемь процентов голосов в Баварии. Это связано с общим падением его рейтинга в стране, но в регионе он, вероятно, останется в лидерах.

Эти выборы стали рекордными для ФРГ по количеству партий и кандидатов - 6211 кандидатов из 47 политических объединений желают попасть в Бундестаг. Причем 2024 из них представительницы слабого пола.

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