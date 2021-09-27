Стрельба в пермском университете, что известно о стрелке из Перми нового: последние новости сегодня, 27.09.2021, о пермском стрелке

Стрельба в университете Перми: последние новости о пермском стрелке

Предсказана судьба «пермского стрелка» Бекмансурова в тюрьме

Как стало известно СМИ, Тимур Бекмансуров, открывший огонь по людям в Пермском университете, пришел в сознание и заявил, что не помнит устроенного им нападения. Его перевели в VIP-палату, чтобы правоохранителям было легче его контролировать.Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, который 20 сентября пришел в вуз с ружьем и открыл стрельбу по людям, заявил, что не помнит факта массового расстрела. По данным СМИ, молодой человек, который перенес операцию по ампутации ноги и долгое время находился в тяжелом состоянии, пришел в себя и стал отвечать на вопросы. И когда речь зашла о нападении, он будто бы заявил, что ничего не знает о случившемся, и сослался на потерю памяти.Бекмансуров оказался в больнице после того, как получил ранение во время задержания – он выстрелил в полицейского, промахнулся, и был ранен ответными выстрелами. Студенту ампутировали ногу до колена, кроме того, после операции у него отказали почки, и его пришлось подключить к аппарату гемодиализа. Состояние Бекмансурова все еще остается тяжелым. По данным Telegram-канала Baza, Бекмансуров лежит в VIP-палате – там за ним удобнее наблюдать. На этаже постоянно дежурят более десяти медработников и полицейских, а окна в помещении заклеены непрозрачной пленкой.Напомним, утром 20 сентября Бекмансуров устроил стрельбу в здании вуза. Молодой человек явился в учебный корпус с ружьём и начал стрельбу по встретившимся ему студентам и сотрудникам. Жертвами нападения стали шесть человек, более 40 получили травмы. Стрелка обезвредили сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия раньше ОМОНа. В отношении Бекмансурова возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Глава СКР Александр Бастрыкин заявил после случившегося, что руководство университета не разработало алгоритм действий в экстремальной ситуации, и в вузе не было систем видеонаблюдения, тревожных кнопок и металлоискателей.Устроивший стрельбу в Перми Тимур Бекмансуров пришел в себя в больнице. Заявил, что ничего не помнит. Допросить его пока не могут - периодически теряет сознание. Но ампутированная нога и реальная или мнимая амнезия не спасут его от тюрьмы. Как только состояние Бекмансурова будет стабильным, его этапируют в Москву, где поместят в больницу СИЗО «Матросская Тишина», пишет МК.Тимуру Бекмансуров ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Об этом официально сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Злая ирония: из 43 пострадавших в страшной трагедии, которую он устроил, Бекмансуров самый «тяжелый». Жалости и сочувствия он не вызывает, но врачи обязаны оказывать ему полный комплекс медицинской помощи.Меру пресечения Бекмансурову суд еще не избирал. Следствие с таким ходатайством не выходило, оно ждет, пока состояние студента не станет более-менее стабильным. У его палаты постоянно дежурят правоохранители. По словам медиков, пока «пермский «стрелок» опасности ни для кого не представляет, но это ведь может в любой момент измениться. Так что, как только станет понятно точно, что Бекмансуров выживет, суду придется решать, что с ним сделать. Точнее, это будет, скорее, формальность. Сложившаяся практика — суды арестовывают за подобные тяжкие преступления фактически без оглядки на состояние здоровья (ведь никто не может гарантировать, что на свободе обвиняемый не совершит новых преступлений). Так что в СИЗО отправляют даже тех, кто уже признан инвалидом.В московских следственных изоляторах сейчас содержатся люди и без обеих конечностей, со сложными ампутациями. В «Матросской Тишине» до недавнего времени было несколько инвалидов-колясочников, а в «Кремлевском централе» провел много лет заключенный, у которого не было руки, почки, поджелудочной железы и части печени.Если ситуация со здоровьем такая, что требует постоянного наблюдения, то заключенного помещают в больницу при СИЗО. В Москве она одна — при «Матросской Тишине». Именно здесь находятся (точнее, находились в разное время) даже полностью парализованные заключенные, люди на последней стадии онкологии, лишенные зрения и т.д.— Мы уверены, что его доставят к нам, — говорит один из медиков «Матросски». — Для этого есть все основания. Мера пресечения избирается по месту нахождения органа следствия. А дело ведь ведет центральный аппарат СК. Реабилитация после ампутации занимает какое-то время, значит, в обычное СИЗО не поместят. Ну а в Москве есть только одна больница для заключенных. Так что, если выживет — будет у нас. Через какое-то время и протез ему могут сделать.В больнице «Матросской Тишины» есть отделение интенсивной терапии, именно здесь находятся самые тяжелые пациенты, в том числе после перенесенных операций. Ну а после их переводят в обычные палаты-камеры, рассчитанные на 2-4 пациента-заключенных. В каждой камере есть видеонаблюдение, пациенты там зачастую такие, что на их совести не меньше жертв, чем у Бекмансурова.В семи колониях для пожизненников, что есть в России, отбывают свой вековой срок около 100 инвалидов, в том числе около десяти с первой группой. Есть среди них и абсолютно лежачие, которые не живут, а существуют, да и то благодаря сокамерникам. Те относят их в туалет, меняют памперсы, моют, кормят с ложечки.Теоретически некоторые из инвалидов вполне могут попасть под постановление правительства № 54, где приведен список болезней, препятствующих отбыванию наказания. Но вот, допустим, есть такой недуг у маньяка, который изнасиловал и убил больше десяти детей. Можно ли его отпускать с формулировкой «по болезни»? Вдруг на воле он из лежачего превратится во вполне себе ходячего и снова отправится насиловать и убивать?То, что человеку ампутировали конечность или даже две, отнюдь не гарантирует, что он не сможет причинить кому-то вред. Из этого и будет исходить суд, принимая решение.