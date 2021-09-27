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Последние новости Турции для туристов 27 сентября, закроют Турцию для российских туристов или нет, обстановка с коронавирусом

Вчера, 08:55

Последние новости Турции для туристов 27 сентября, закроют Турцию для российских туристов или нет, обстановка с коронавирусом
Россия заняла первое место по объемам турпотока в Турцию в январе — августе 2021 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции.

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«По итогам января — августа Россия остается на первом месте по объемам турпотока в Турцию с большим отрывом от конкурентов. Доля россиян среди всех иностранных туристов в Турции составила 17,5%», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».




За восемь месяцев 2021 г. Турцию посетили около 2,5 млн российских туристов — на 218% больше, чем за аналогичный период 2020 г., но на 49% меньше, чем за январь — август 2019 г. В августе 2021 г. в Турцию приехали более 906 тыс. российских туристов — на 12,2% больше, чем в июле. Доля россиян в общем турпотоке в страну в августе составила 22,75%. Второе место по туристическому потоку в Турцию заняла Германия, третье — Украина.

По данным министерства, самой посещаемой иностранцами турецкой провинцией по итогам восьми месяцев стала Анталья. Из более чем 5 млн посетивших ее интуристов свыше 1,7 млн — 35,3% — прибыли из России. Остальные россияне выбирали отдых преимущественно на курортах Эгейского побережья и в Стамбуле.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что, по оценкам ассоциации, на курортах Турции в 2021 г. отдохнут около 4-4,5 млн туристов из России. По ее словам, Турция является самым популярным туристическим направлением для россиян.

Коронавирус в Турции, свежие данные: статистика по заболевшим на 27 сентября


За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 228 человек.

Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведен 341 221 тест, положительным на наличие вируса оказался результат 25 861 теста.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 24 875 человек.

Закроют ли Турцию для туристов из России: последние новости
МИД Турции распространил заявление, в котором говорится о том, что Анкара не признает выборы в Крыму, так как Крым не является территорией России, а принадлежит Украине.

Демарш Турции стал неприятным сюрпризом для российских властей. Однако, эксперты отмечают, что такая позиция не является новой, так как Турция считает РФ историческим врагом, с которым у нее пересекаются геополитические интересы в регионе.

В качестве ответных мер Россия может закрыть Турцию для своих туристов.

Между тем, в начале сентября туроператоры сообщили информацию о том, что въезд на территорию Турции будет разрешен только тем туристам, которые сделали прививку против коронавируса, но только конкретной вакциной, а именно "Спутник V". Таким туристам не придется сдавать ПЦР-тесты. Остальные же вакцины не признаются турецкими властями, к ним относятся "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Тому, почему принято такое решение, турецкая сторона пока не дала конкретных разъяснений. Но это не единственная причина, по которой говорят о закрытии Турции для туристов. Есть еще одна, и это резко подскочившие цены на путевки, даже не в самые лучшие отели.

Осень традиционно называют "бархатным сезоном", и цены всегда были высокими, но сейчас это становится чересчур дорого. Так, например, стандартный отдых на семь дней обойдется в сумму от 100 тысяч рублей на одного человека, это касается отеля категории 5 звезд. Но и в отелях с меньшим количеством звезд отдых на неделю будет примерно от 80-90 тысяч рублей на человека.

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Последние новости Турции для туристов 27 сентября, закроют Турцию для российских туристов или нет, обстановка с коронавирусом
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