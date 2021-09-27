Певица Максим, что с ней после коронавируса: последние новости сегодня, 27.09.2021, о состоянии здоровья

Певица МакSим, состояние здоровья 27 сентября: последние новости на сегодня

Певица МакSим, которая не так давно вышла из больницы, где полтора месяца находилась в критическом состоянии, возобновила введение своего микроблога. В последнее время Марина Максимова (настоящее имя артистки) всё чаще публикует откровенный контент.Поклонники в целом нормально относятся к таким смелым снимкам от Марины, но проблема в том, что артистка вышла из больницы сильно исхудавшей. Её вес составлял всего порядка 40 кг, что при её росте является практически критическим показателем. И это всё равно не мешает артистке публиковать смелые снимки, демонстрировать свою сексуальность.Так, пару дней назад Марина выложила очередную пару фотографий, на которых она демонстрирует своё привлекательное тело. В этот раз МакSим позировал в лёгком прозрачном платье со стразами, с внушительным вырезом на бёдрах. Певица демонстрирует сексуальные изгибы, тоненькие ноги и осиную талию.По данных конкретных фотографиях нельзя сказать, что Марина выглядит болезненно худой, но то, что она определённо сбросила вес, не поддается никаким сомнениям. Поклонники в основном оставляли Марине положительные комментарии.Причинами оглушительного успеха певицы Марины Максимовой, известной слушателю как МакSим, стали тексты песен и голос. К такому выводу пришел музыкальный критик Олег Кармунин.Певица МакSим получила всероссийскую популярность в 2006 году, когда состоялся дебют ее музыкального альбома "Трудный возраст". Олег Кармунин назвал причину уникальности звезды."В чем секрет МакSим? У нее есть две чудодейственные составляющие - тексты и голос. Все ее страдальческие признания мужчине говорятся очень робкой интонацией, и песни сразу перестают быть пошлыми", - поведал критик.Первый крупный концерт исполнительницы прошел с аншлагом и шокировал представителей российского шоу-бизнеса. Многие не могли понять, как молодой артистке удалось достичь подобного триумфа без продюсера.