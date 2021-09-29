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Афганистан сегодня, 29.09.2021, последние новости, что происходит в стране сейчас, 29 сентября, какая обстановка

29-09-2021, 07:13

Афганистан сегодня, 29.09.2021, последние новости, что происходит в стране сейчас, 29 сентября, какая обстановка
Внезапный крах афганской армии в августе текущего года застал Пентагон врасплох, заявил министр обороны США Ллойд Остин 28 сентября в ходе слушаний в Конгрессе США.

«Тот факт, что афганская армия, которую мы и наши партнеры обучали, просто растаяла - во многих случаях без единого выстрела - застал нас всех врасплох», - поведал он комитету по вооруженным силам Сената США.

По его словам, «было бы нечестно утверждать обратное». Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также засвидетельствовал, что не ожидал такой скорости захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом он отметил, что военные предупреждали с конца 2020 года о том, что ускоренный вывод войск без учета каких-либо условий может ускорить крах афганских вооруженных сил и правительства.




Отметим, глава Пентагона и председатель объединенного комитета начальников штабов выступили в начале двухдневных слушаний в Конгрессе США.

В Пентагоне рассказали, где может находиться экс-президент Афганистана


Министр обороны США Ллойд Остин заявил на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, что американские военные считают, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани, возможно, находится в ОАЭ.

"Я бы подумал, что он может быть в ОАЭ. Я в этом не уверен. Таковы были последние полученные мною сведения", - сказал он.

Остин также отметил, что Пентагон не знает, похитил ли Гани деньги перед тем, как покинул свою страну. "Что касается денег, которые он мог забрать с собой, об этом я не знаю", - цитирует его ТАСС.

Министр при этом уточнил, что у военных США нет возможности отследить финансовые операции, связанные с потенциальным хищением средств Гани.

Байдену предлагали оставить часть войск в Афганистане


Американские военные предлагали президенту США Джо Байдену сохранить часть войск в Афганистане, однако он отказался во избежание будущей войны и людских потерь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Был спектр мнений, представленных президенту… Было также ясно, и ясно ему, что это не будет долгосрочной рекомендацией - необходимость эскалации, увеличения численности войск. Это бы также означало войну с „Талибаном“ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потенциальные потери. И президент просто не был готов принимать такое решение», - заявила Псаки.

Она добавила, что Байден решил, что сохранение войск на афганской территории не отвечает интересам США, и такое присутствие войск не может быть долговременным и устойчивым.

Какие именно варианты сохранения войск США в Афганистане предлагались американскому президенту, Псаки раскрывать не стала.

Заявление Псаки противоречит словам Байдена от 18 августа, который заявил, что не получал от американских военных рекомендаций сохранить хотя бы часть военного контингента США в Афганистане.

Его слова также фактически опроверг председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, который накануне заявил, что предлагал Байдену сохранить на афганской территории 2,5-3,5 тыс. военнослужащих США.

Мэр Кабула объявил об угрозе водного кризиса в афганской столице


Мэр Кабула и представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Хамдулла Номани заявил об угрозе водного кризиса, нависшего над столицей Афганистана. Вооруженный конфликт, климатические изменения и неэффективная система водоснабжения приводятся как основные факторы сложившейся ситуации.

«Нехватка воды обостряется с каждым днем. Мы опасаемся, что город вот-вот окажется совсем без нее», - рассказал градоначальник.

Население Кабула по приблизительным оценкам составляет более трех миллионов человек. Он, как и прочие города, питается в основном грунтовыми водами, однако их уровень ежегодно понижается приблизительно на два метра. Как сообщил Номани, сейчас вода привозится в Кабул из отдаленных районов, причем доставка обходится дорого.

В настоящий момент вода под столицей находится на глубине нескольких десятков метров, что делает ее недоступной для добычи подавляющим большинством населения. Вторым крупным источником является горный снег, однако в последние годы его масса уменьшается ввиду наблюдаемого периода потепления климата, передает ФАН.

По данным Агентства по международному развитию США, в 2011 году только 42% афганцев имели свободный доступ к питьевой воде. Однако уже в феврале 2021 года бывший член Группы исследований и оценки Афганистана (AREU) Муджиб Азизи заявил, что подобной «роскошью» обладают уже менее 20% жителей республики.

Нехватка воды всегда приводит к оттоку населения из городов в сельскую местность. Эту проблему было бы возможно смягчить за счет возведения группы мелких и нескольких крупных плотин для регулирования стока воды, однако у талибов нет для этого ресурсов и возможностей.

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