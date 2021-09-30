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Состояние Тимура Бекмансурова сегодня, 30 сентября 2021, последние новости, что с пермским стрелком сейчас, 30.09.2021, где находится

30-09-2021, 10:16

Состояние Тимура Бекмансурова сегодня, 30 сентября 2021, последние новости, что с пермским стрелком сейчас, 30.09.2021, где находится
Стрельба в одном из пермских университетов продолжает оставаться в центре внимания россиян. Свежие новости по этой теме указывают на то, что обвиняемый в преступлении находится в больнице. Врачи несколько часов назад раскрыли его состояние.

Стрелок из Перми: состояние здоровья Тимура Бекмансурова


Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), остается в стационаре в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Пермского края.




Там добавили, что подозреваемый в массовом убийстве находится в сознании. По данным ведомства, еще трое пострадавших недавно выписались, в больницах продолжают лечение еще пять человек, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Что известно о пермском стрелке на сегодняшний день, 30.09.2021

Мать стрелка из Перми не замечала за своим сыном никаких странностей. По ее словам, он рос коммуникабельным ребенком, а его высокий уровень интеллекта отметил психолог, который общался с мальчиком до поступления того в школу.

В то же время, она рассказала, что Тимур всегда выбирал для себя круг общения и часто предпочитал шумным компаниям одиночество. В какой-то момент он начал часто болеть. Врачи поставили диагноз бронхит и рекомендовали остаться дома. Мальчик стал часто пропускать школьные занятия. В то же время, он не отставал от школьной программы и самостоятельно осваивал те темы, которые проходили его одноклассники в школе. Мать отметила, что Тимур имеет хорошую память, что помогало ему учиться без троек, сообщает "360".

Среди его главных увлечений оказался компьютер. Мальчик много времени проводил за играми, к которым пристрастился еще с семи лет. Как отметила женщина, чаще это были так называемые "стрелялки". Но, как отметила она, ничего плохого ни она сама ни отец мальчика в этом не видел.

Позже отец покинул семью и Тимур стал жить сначала с бабушкой, а потом с матерью.

После окончания школы, мальчик решил поступать в Пермский государственный национальный исследовательский университет на юридический факультет по специальности "судебная экспертиза". И хотя, это, как отметила мать, эта не была "специальность его мечты", но таким образом он хотел быть ближе к профессиям полицейского или военного.

Женщина сообщила, что в последние несколько лет Тимур не имел собственного компьютера, а лишь изредка пользовался ее. В то же время, возрос его интерес к военной истории и оружию. Среди его недавних покупок оказалась старая военная каска, которую летом парень покрасил в черный цвет.

Также, Тимур стал заговаривать о собственном оружии. Он хотел его приобрести даже не смотря на протест матери.

Бекмансурова охраняет почти 20 человек


В настоящее время Тимур Бекмансуров находится в больнице. Его охраняют 18 полицейских (5 внутри и 13 по периметру лечебницы) и 2 сотрудника ОМОНа. Все они вооружены табельным оружием.

Стрелок находится в реанимации, в окружении врачей и полицейских. Правоохранители не исключают, что кто-то из близких погибших захочет ему отомстить.

Известно, что при себе у нападавшего нашли ружье "Huglu Atrox Pump", патронтаж, 100 патронов и сумку где лежал его паспорт, СНИЛС и разрешение на оружие.

Из университета правоохранители сняли две двери со следами от пуль и 26 гильз. В квартире у Бекмансурова на Новосибирской улице провели обыск. Оперативники изъяли все компьютеры в доме, 21 патрон 12-го калибра, коробки из-под боеприпасов, флешки и симкарты.

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