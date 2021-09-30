Константин Глушков, причина смерти актера, что случилось, биография, где снимался

Коллега рассказал о Глушкове

Биография Константина Глушкова

Популярный российский актер Константин Глушков скончался в возрасте 56 лет от остановки сердца. Печальную новость о смерти артиста сообщил в социальных сетях его сын.Родственники артиста были в шоке, когда ему неожиданно стало плохо. Врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации. Однако ночью сердце Глушкова остановилось, несмотря на все усилия реаниматологов. Глушков умер в ночь с 24 на 25 сентябряПервое время потрясенные родные актера не находили в себе сил, чтобы сообщить публично о его смерти. О ней стало известно только сейчас из поста сына актера в социальных сетях. Мужчина отметил, что материальное положение семьи сейчас тяжелое.«Буду благодарен за любую финансовую помощь на организацию похорон», — написал сын артиста.Сергей Плотников прокомментировал скоропостижную кончину звезды сериала «Мент в законе» Константина Глушкова. Актер признался, что это для него большая утрата. Глушков был не просто коллегой, а добрым, верный товарищем.«Это мой друг! Это замечательный актер, прекрасный партнер! Я с ним провел десять лет в съемках фильма „Мент в законе“. Я был хорошим полицейским, а он — плохим вором в законе. Он совершенно отличается от тех персонажей, которых всю жизнь играл!» — вспоминал Плотников.Актер заметил, что Глушков всегда внимательно относился к окружающим. Поддерживал всех, кого мог, и словом, и делом. Плотников уверял, что у покойного был один неоценимый дар — он умел собрать вокруг себя удивительно талантливых, интеллигентных и порядочных людей.«Вчера сидели, поминали его и стали понимать, что мы все друзья благодаря ему и останемся друзьями на всю жизнь», — поделился мыслями Сергей Юрьевич.Константин Глушков родился в 1965 году в семье моряка и учительницы русского и литературы. У него есть брат — художник Сергей. В 1988 году Константин получил диплом факультета эстрады ГИТИСа, там он занимался в мастерской В. Канделаки. Впервые он появился на экране в начале 90-х, сыграв в историческом фильме Юрия Сорокина «Откровение Иоанна Первопечатника». Вместе с ним в картине появились такие известные артисты, как Иннокентий Смоктуновский и Никита Джигурда. Однако роль оказалась совсем незаметная, сообщает Пятый канал.Новый век словно вдохнул в карьеру артиста движение. Да, у него было не так много ролей первого плана, но российский зритель полюбил его именно за разноплановость и фактурность образов. Ему на ура удавались роли полицейских и врачей, юристов и чиновников, криминальных авторитетов и военных начальников. Режиссеры с удовольствием приглашали артиста в разноплановые проекты.Среди самых заметных ролей Глушкова — игра в сериалах «Мент в законе», «Универ», «Солдаты», «Марьина роща», «На углу, у Патриарших», «Фурцева», «Зверобой» и другие. Засветился актер и в полнометражных лентах. Зрители знают его по ролям в фильмах «Август. Восьмого», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Страсти по Чапаю» и многих других. Всего в фильмографии артиста более сотни проектов.Глушков известен не только ролями в кино, но и работами в качестве сценариста и продюсера. Под его авторством в конце 90-х детская телепередача «Лукоморье» стала обладателем престижной награды «ТЭФИ». Кроме того, Глушков успел поработать над такими сериалами, как «Наркотрафик» и «Проклятый рай». При его участии вышел документальный фильм о композиторе Евгении Мартынове, подготовленный к 250-летию Московского Малого театра.Глушков — один из немногих, кто сумел набраться актерского опыта у мэтра российского кино и юмора Михаила Евдокимова. Трагическая гибель артиста в 2005 году потрясла Глушкова. За годы совместной работы актеры сумели сильно сблизиться и Глушко называл Евдокимова своим другом.В память о любимом учителе Константин вместе со своими соратниками и друзьями по театральной сцене записал аудиокнигу о жизни талантливого юмориста, «народного губернатора» и «просто хорошего мужика». Проект получил название «Михаил Евдокимов. Эстрадный роман». На записи — живые диалоги с говорящими шутками, порой крепким словцом и ранее неизвестными деталями биографии юмориста, которые и сегодня привлекают поклонников творчества Евдокимова.