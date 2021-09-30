Пенсии с 1 октября, повышение, последние новости для пенсионеров: кому поднимут пенсии на сколько с 01.10.2021

Будут или нет повышать пенсии с 1 октября 2021

В Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали информацию некоторых СМИ о новых выплатах пожилым гражданам с 1 октября 2021 года. По данным ряда изданий, в октябре пенсионеры старше 80 лет и граждане, отработавшие 15-20 лет в районах Крайнего Севера, получат доплату к пенсии в размере 6 044 рублей и 9 000 рублей соответственно.В ПФР сообщили, что прибавка к пенсии перечисленной категории граждан не привязана к определенным датам, например, 1 октября, как заверяют СМИ, и осуществляется при наступлении соответствующих обстоятельств.Так, увеличение суммы выплаты для людей от 80 лет происходит со дня достижения данного возраста и начисляется автоматически в размере 6 044,48 рублей. Что касается граждан с северным стажем, таким людям требуется подать соответствующее заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, тогда выплаты пересчитают со следующего месяца и увеличат на 9 000 рублей.Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, перерасчёт в установленном порядке производится на основании сведений, поступивших от работодателя. Право на индексацию возникает с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения. В течение трёх месяцев производится обработка документов и перерасчёт. На четвёртый месяц, с доплатой за прошедшие три, выплачивается пенсия в увеличенном размере.Специалисты обращают внимание жителей России, что вся достоверная информация о пенсиях и социальных выплатах, а также об изменениях в законодательстве своевременно публикуется на официальном сайте Пенсионного фонда России (https://pfr.gov.ru) и в официальных аккаунтах ПФР в социальных сетях.