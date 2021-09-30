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Турция сегодня, 30.09.2021, последние новости для туристов из России: закроют Турцию осенью или нет, можно ли отдыхать

30-09-2021, 10:16

Турция сегодня, 30.09.2021, последние новости для туристов из России: закроют Турцию осенью или нет, можно ли отдыхать
В ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент России Владимир Путин рассказал о количестве посетивших республику с начала года россиян.

Последние новости Турции для российских туристов сегодня 2021


"В 2019 году Турцию посетило 6,8 миллиона российских туристов. А в 2020 только 1,5 миллиона. Сейчас ситуация постепенно исправляется, за 9 месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов", - поведал глава государства, слова которого приводит РИА Новости.




Как добавил Путин, пандемия нанесла большой урон туристической отрасли во всем мире.

Из-за коронавируса политики не виделись почти полтора года, но при этом оставались в постоянном контакте. В 2021 году рост товарооборота между странами уже составил более 55%, что компенсировало потери за предыдущий год.

По словам президента, переговоры с Турцией не всегда идут просто, однако «с окончательным позитивным результатом». В российскую экономику Турция вложила инвестиции на 1,5 млрд долларов, а РФ в турецкую - 6,5 млрд долларов.

"Крупные проекты осуществляются, идет все по плану", - резюмировал президент России, напомнив также, что в полном объёме работает газопровод «Турецкий поток» и продолжается работа по АЭС «Аккую».

Россияне стали бояться бронировать места в отелях Турции


Турция всегда пользовалась у жителей России большой популярностью, поэтому проблем с посещаемостью курорта не оказалось и в 2021 году. Однако коронавирус и политические трения между нашими странами отпугивают российских туристов, причем речь идет не только о бронировании на следующий сезон, но и о новогодних программах.

Турция снова оказалась в «красном» списке по оценке эпидемиологического положения стран. Число заболевших, снизившееся к июню, уже увеличилось в три раза. Если на прошлой неделе число случаев в главной курортной провинции Анталии составляло 40,56 на 100 тысяч человек, то на этой неделе произошел скачок до 47,29.

Не успел летний туристический сезон прийти к завершению, как турецкий МИД снова отличился заявлениями, которые разочаровали любителей отдыха в Турции. Недавно представители Турции официально опубликовали заявление, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и рассматривает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в результате всенародного референдума, как незаконное.

Многие эксперты считают, что Кремль опять может прибегнуть к ограничению турпотока в Турцию, чтобы «вразумить» турецких партнеров. Однако, судя по вчерашней встречи президентов двух государств, говорить об этом не приходится.

Турция продлила действие условий въезда в страну для туристов


Власти Турции накануне приняли решение о продлении текущих условий въезда в страну для туристов.

Ранее планировалось, что требования будут действовать до 30 сентября 2021 года. Однако теперь стало известно, что условия сохранятся до поступления особых распоряжений.

В настоящее время для въезда в Турцию предъявлять результаты ПЦР-теста нет необходимости туристам, которые предоставят сертификат о прохождении вакцинации, проведенной не менее чем за 14 дней до посещения страны, и/или документ, подтверждающий, что путешественник перенес COVID-19 в течение последнего полугода. Помимо этого, от ПЦР-тестирования освобождены дети в возрасте до 12 лет.

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