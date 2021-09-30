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Пермский стрелок сегодня, 30.09.2021, последние новости, состояние здоровья Тимура Бекмансурова на 30 сентября, жив или нет, что с ним

30-09-2021, 10:16

Пермский стрелок сегодня, 30.09.2021, последние новости, состояние здоровья Тимура Бекмансурова на 30 сентября, жив или нет, что с ним
Тимур Бекмансуров, обвиняемый в убийстве людей в пермском госуниверситете и раненный при задержании, перенес еще одну операцию. Об этом сообщает Life со ссылкой на свои источники.

По данным издания, ему вытащили пулю, которая застряла в ребре. Сейчас стрелок находится под наркозом. Ранее стрелявшему ампутировали ногу.

Ранее сообщалось, что 24 сентября стрелок пришел в сознание, его состояние улучшилось. Сообщалось, что он якобы ничего не помнит и у него амнезия. По данным Life его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров спросил у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не интересовались о здоровье сына.

Состояние пермского стрелка


О состоянии Бекмансурова сегодня сообщили в Минздраве Пермского края. По данным ведомства, стрелок по-прежнему находится в тяжелом состоянии в стационаре. Накануне врачи провели ему еще одну операцию. Врачи удалили студенту пулю, которая застряла в ребре, когда в него стреляли при задержании. До этого врачи удалили ему часть ноги.




На прошлой неделе сообщалось, что Бекмансуров дышит через трубку. Это необходимо для стабилизации его дыхания. Он реагировал на вопросы врачей, просил их дать ему воду.

Также стало известно, что ежедневно на лечение и охрану пермского стрелка тратится почти два миллиона рублей. Для него покупаются дорогостоящие лекарства, а его покой в палате охраняют двое спецназовцев, еще четверо сидят возле двери, еще шестеро бойцов спецподразделений дежурят по всему этажу больницы.

Студента ПГНИУ с 9 огнестрельными ранениями охранник не пустил в больницу


В Перми охранник не пустил в больницу студента, получившего 9 огнестрельных ранений при стрельбе в ПГНИУ 20 сентября. Об этом сообщает 59.ру со ссылкой на преподавателя вуза Людмилу Вяткину. Студент экономического факультета Сергей Юматов шел к восьмому корпусу ПГНИУ и оказался одним из первых на пути стрелка.

Тяжелораненого студента заметила Людмила Вяткина. Она остановила проезжающую мимо машину и повезла юношу в ближайшую больницу - ГКБ №2. Однако в медицинское учреждение их не пустила охранница, которая заявил, что больница перепрофилирована для лечения пациентов. В итоге раненого повезли в частную Елизаветинскую больницу, где ему срочно оказали помощь. Врачи сообщили, что счет шел на минуты, так как у юноши было девять ранений - в спине, в области лопатки, в кисти и плече, картечь задела сердечную мышцу и легкое. Позже Сергея Юматова транспортировали в Москву вместе с другими пострадавшими.

В министерстве здравоохранения Пермского края объяснили, что руководство и медперсонал больницы на тот момент не были уведомлены о том, что в машине, которая приехала на территорию клиники, находился пострадавший при нападении на вуз студент. Администрация больницы провела совещание с руководством охранной фирмы, ведется претензионная работа. В ГКБ №2 заявили, что врачи в любом случае нашли бы возможность оказать первую помощь раненому студенту.

В больницах остаются 12 пострадавших в результате стрельбы в пермском университете


В стационарах краевой столицы продолжают лечение пять пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). Еще семь человек находятся в медицинских учреждениях Москвы. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии с положительной динамикой, трое - в состоянии средней степени тяжести.

Пациенты получают помощь врачей и психологов, сообщил заместитель председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров на встрече губернатора со студентами и сотрудниками университета.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Студент-первокурсник открыл стрельбу из охотничьего ружья на территории кампуса. Погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет. Пострадали 47 человек. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Устроившему стрельбу грозит пожизненный тюремный срок.

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