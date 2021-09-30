Михаил Ефремов сегодня, 30 сентября, последние новости, что случилось с актером: состояние здоровья Ефремова в тюрьме сейчас, 30.09.2021

Михаил Ефремов 30.09.2021, последние новости на сегодня

Состояние здоровья Михаила Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову могут разрешить посещать мероприятия вне мест лишения свободы. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала член общественного совета при ФСИН России и член СПЧ Ева Маркачева.В данном случае речь идет о планах Минюста РФ позволить некоторым категориям заключенных выезжать в сопровождении сотрудников уголовно-исполнительной системы на различные культурно-зрелищные или же спортивные мероприятия.Меркачева уточнила, что такая мера поощрения будет распространяться на особенных заключенных, на "особо талантливых и гениальных". Она полагает, что ей сможет воспользоваться и находящийся в колонии Ефремов."Если этот документ вступит в силу, то Ефремова можно будет этапировать на мероприятия театральные или киношные. Ефремов больше всего привлекает внимание как профессиональный актер за решеткой", - рассказала она.Меркачева отметила, что предложение Министерства юстиции РФ - "это про гениальных людей, таких можно пересчитать на пальцах одной руки". По ее мнению, Михаил Ефремов вполне соответствует данному требованию.Между тем, самочувствие прославленного артиста вызывает множество вопросов. В частности, здоровье Ефремова сильно ухудшилось из-за нервного стресса. 57-летний актер похудел, у него проблемы с сердцем и печенью. Артист страдает аллергией, хроническим бронхитом и астмой.С момента страшного ДТП на Смоленской площади прошел год. Тогда находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения Ефремов не справился с управлением и на полном ходу врезался в идущий навстречу автомобиль. Водитель фургона Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице."Ну то, что произошло - это трагедия, и трагедия для всех, в том числе и для Михаила, и для его близких. И для людей, которые потеряли своего кормильца", - уверена актриса Ирина Безрукова.Суд признал Михаила виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Затем срок уменьшили до семи с половиной лет. Но адвокаты артиста изо всех сил пытаются изменить это решение. Недавно они в очередной раз подали кассационную жалобу с просьбой снизить своему подзащитному тюремный срок. Или хотя бы перевести его в колонию поселения, информирует Пятый канал."Он просто просит снизить ему наказание. Мнение нашего подзащитного для нас закон", - отметил адвокат Петр Хархорин.Несколько дней назад стало известно, что суд отказался идти на смягчение приговора Ефремову.