Певица Максим сегодня, 30.09.2021, последние новости о состоянии здоровья: что случилось, самочувствие певицы Максим на 30 сентября 2021

Состояние здоровья певицы МакSим сегодня, 30 сентября 2021 года

Певица МакSим: последние новости 30.09.2021

Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, проходит реабилитацию после длительного лечения коронавирусной инфекции. Напомним, этим летом 38-летняя певица была экстренно госпитализирована, после чего врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.Сейчас Марина чувствует себя намного лучше и восстанавливается дома, однако еще недавно она заново училась ходить. Артистке пока рано думать о выступлениях на сцене, но она постепенно возвращается к привычному образу жизни.Так, Марина приняла участие в стильной фотосессии, для которой примерила несколько элегантных образов. Исполнительница выглядела здоровой и счастливой, вот только большой шрам на шее напомнил поклонникам о том, что ей пришлось пережить.Судя по всему, МакSим не стесняется демонстрировать, последствия болезни остались на ее теле. На одном из портретных фото она мило улыбнулась в объектив, но все внимание фанатов было приковано к шраму на ее шее. Артистка не стала убирать его со снимка с помощью фоторедактора или закрывать украшениями.Подписчики персонального блога МакSим оценили ее откровенность и поблагодарили за новую публикацию, где они могут увидеть ее лучезарную улыбку. Они осыпали певицу комплиментами и пожелали скорейшего выздоровления.«Нереальная красотка», «Наша любимая, похорошела», «Эта улыбка такая искренняя!», «Самая прекрасная! Удачи и здоровья вам покрепче!», «Улыбайся всегда», - комментируют публикацию почитатели таланта МакSим.Совсем недавно МакSим дала первое интервью после длительного пребывания в коме. Знаменитость пообщалась с Ксенией Собчак. Певица подробно рассказала скандальной журналистке о своём состоянии и болезни. Также она показала переписку со своим пиар-директором. Марина Максимова и Маргарита Соколова переписывались незадолго до того, как артистку ввели в медикаментозный сон.Соколова спросила, как ее подопечная себя чувствует. В ответ МакSим написала, что ее перевели в отделение реанимации. Маргарита удивилась этому, так как не ожидала, что всё настолько серьезно."Я задыхаюсь, здесь трубки другие, уже не соображаю ничего", - написала тогда исполнительница. Также Марина пожаловалась на постоянный кашель.При этом врачи не давали звездной пациентке полную информацию о ее состоянии. После очередного КТ выяснилось, что процент поражения стал больше, но доктора не сказали, насколько именно.В тот же день исполнительница узнала, что ее хотят подключить к аппарату ИВЛ. Маргарита предположила, что так медики хотят поддержать здоровье певицы, чтобы поскорее поставить ее на ноги."Наверное. У меня уже самой крыша едет", - делилась МакSим. К тому же она добавила, что все тесты на ковид давали тогда отрицательный результат.