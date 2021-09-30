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Лариса Гузеева, состояние здоровья сегодня, 30.09.2021, последние новости, что случилось, как себя чувствует на 30 сентября

30-09-2021, 10:16

Лариса Гузеева, состояние здоровья сегодня, 30.09.2021, последние новости, что случилось, как себя чувствует на 30 сентября
Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь", - написала артистка.

Также Гузеева призвала не звонить ей и ее семье, попросив поставить себя на ее место и отметив, что ей и так страшно.

Лариса Гузеева сегодня, 30 сентября, последние новости


26 сентября 2021 года в сети появилась информация о том, что бессменная ведущая шоу «Давай поженимся» попала в больницу. О состоянии здоровья артистки ходило много слухов, но звезда не выходила на связь, а ее близкие не спешили подтверждать или опровергать тревожную информацию. Наконец, Гузеева сама связалась с подписчиками.




Гузеева опубликовала на личной странице в Инстаграм фото, которое сопроводила коротким рассказом о своем здоровье. Это именно тот случай, когда снимок привлек гораздо меньше внимания, чем текст.

Поклонники считают, что телеведущая поделилась снимком, который был сделан до ее госпитализации, а потому решили, что фотография имеет второстепенное значение. Лариса Андреевна призналась, что всегда считала тему здоровья очень личной.

«В конце концов, я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной», - поделилась своими взглядами актриса. Затем артистка написала, что заболела «этой гадостью», по всей видимости, имея в виду коронавирус.

Также теледива заявила, что никто не застрахован от подобного и в настоящее время она проходит курс лечения. Кроме того, знаменитость обратилась к поклонникам, попросив их не звонить ей и ее семье.

«Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание», - призналась звезда.

Гузеева отказалась от плазмы донора с антителами COVID-19


Телеведущая и актриса Лариса Гузеева умудрилась подхватить коронавирусную инфекцию, когда находилась на оздоровлении в Крыму. Гузеева в настоящее время находится в Коммунарке, её состояние оценивается как средне тяжёлое.

Это подразумевает, что прямой угрозы жизни Ларисы Гузеевой нет, однако и выписывать её в ближайшее время точно не будут. Накануне СМИ узнали о планах лечения ведущей Первого канала, и выяснилось, что Гузееву решили лечить консервативными методами, но при этом при помощи переливания плазмы от донора, уже перенесшего коронавирусную болезнь.

Вот только сама звезда шоу “Давай поженимся!” категорически отказалась лечиться таким методом. По информации "Комсомольской правды", Гузеева решительно отказалась от способа, предложенного ей врачами, так как считает, что данная, не самая распространённая процедура, может нанести ей больше вреда, чем пользы.

При этом у Гузеевой нету тотального поражения легких, что исключает вероятность перевода телеведущей в реанимационное отделение. В то же время у неё зафиксирован кашель, повышенная температура тела, трудности с дыханием.

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