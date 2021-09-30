Анастасия Заворотнюк сегодня, 30 сентября 2021, последние новости: состояние здоровья актрисы сейчас, 30.09.2021

Анна Заворотнюк признавалась, что болезнь матери разделила её жизнь на до и после, передаёт СтарХит.50-летняя артистка мужественно проходит химиютерапию и операции и, по слухам, её самочувствие улучшается. Несмотря на просьбы поклонников, Анна отказывается выкладывать совместные снимки с матерью."Она боец. Все будет хорошо. Совместное фото мы не выложим. Для чего это?" - задалась резонным вопросом дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня".Периодически Анна делится информацией о состоянии телезвезды. Известно, что после выписки Анастасию перевезли в загородный дом.Стоит отметить, что Анна Заворотнюк является на данный момент единственным человеком, который хоть что-то сообщает о состоянии героини сериала «Моя прекрасная няня». Что касается супруга телезвезды фигуриста Петра Чернышева, то он продолжает усердно трудиться и заботиться о жене и детях.По предположениям некоторых людей, проблемы со здоровьем у артистки возникли на фоне ее беременности и родов после ЭКО. Однако никаких подтверждений данному факту нет.Напомним, в августе 2019 года у героини сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.