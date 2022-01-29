Сегодня
Введут ли дистант с 31 января 2022: карантин в школах в феврале, будет дистанционное обучение с понедельника 31 января, последние новости
Анастасия Заворотнюк сегодня, 29 января 2022, последние новости: состояние здоровья актрисы сейчас, 29.01.2022, как себя чувствует
Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии
Индексация пенсий с 1 февраля 2022 - на сколько вырастут пенсии, последние новости о повышении пенсий с 01.02.2022, размер прибавки
Выплаты на детей по 8, 10 и 20 тысяч рублей в феврале 2022: новый указ Путина, какие семьи получат новые детские пособия, свежие новости
Магнитная буря сегодня 29, 31 и 31 января 2022. Календарь магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни для метеозависимых людей
Леонид Куравлев 29 января 2022, последние новости про актера: где сейчас находится, как состояние здоровья Куравлева 29.01.2022
Коронавирус сегодня: статистика ковида на 29 января 2022 в России, Москве, СПб. Статистика заболевших и умерших от штамма Омикрон в России
Михаил Ефремов 29 января 2022, последние новости сегодня: что случилось с актером, сколько осталось сидеть, свежая информация 29.01.2022
Повышение пенсии с 1 февраля 2022, чего ждать пенсионерам: как изменятся выплаты после индексации, актуальная информация, свежие новости
Дистанционное обучение будет завтра или 1 февраля 2022 года: правда ли, что все ученики России уйдут на дистанционное обучение, новости
Михаил Ефремов 28 января 2022, последние новости сегодня: что нового известно про актера сейчас, 28.01.2022
Кому снизят пенсию в феврале 2022 года, перечень категорий россиян, которые получат сниженные пенсионные выплаты, последние новости
Локдаун введут с 1 февраля 2022 из-за омикрона или нет: свежие новости о нерабочих днях в феврале, будут ли?
Дистанционное обучение с понедельника, 31 января 2022: отправят ли всех домой на дистант, закроют школы Москвы и Петербурга с 1 февраля
Нашли тело женщины, которая утонула на Крещение, или нет: свежие новости сегодня, 28.01.2022, о поисковой операции
Народные приметы 28 января 2022 года: что можно и чего нельзя делать в этот день
Крещение Господне – какого числа в 2022 году. Обычаи и традиции 19 января
Ситуация в Казахстане на сегодня 8 января 2022
Зарплата бюджетников: будет ли повышение в 2022 году
Все новости
Категории / Новости

Дистанционное обучение с понедельника, 31 января 2022: отправят ли всех домой на дистант, закроют школы Москвы и Петербурга с 1 февраля

Вчера, 12:50

Дистанционное обучение с понедельника, 31 января 2022: отправят ли всех домой на дистант, закроют школы Москвы и Петербурга с 1 февраля
Российские вузы начали переходить на частичное или полное дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19. За неделю число выявленных в России случаев заболевания выросло более чем в два раза: с 30 726 человек 17 января до 75 000 новых больных, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Школьников начали переводить на дистант из-за коронавируса


Многие учебные заведения в России переходят на дистант. Так, полностью или частично на удаленку перешли школы Архангельской, Орловской, Ивановской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Югры, Бурятии, Карелии, Коми, Якутии, Ямала, Алтайского края, Дагестана и Петербурга.




Губернатор Оренбургской области также предупредил о возможном возвращении школ на дистант из-за пандемии коронавируса. А в школах Ингушетии перенесли на зиму сроки весенних каникул: теперь ребята отдыхают с 25 января по 2 февраля, сообщает Российская Газета.

Что касается переноса даты итогового собеседования в 9-м классе, то, например, в Астраханской области речи об этом не идет.

«Это не экзамен, а форма допуска к прохождению Государственной итоговой аттестации, и она имеет три срока проведения. Если школьники не смогут принять участие в собеседовании в феврале по объективным причинам, в том числе по болезни или при закрытии учебного заведения на карантин, то им предоставят возможность сделать это в марте и мае», — пояснили в местном минобразования и науки. Но если какая-то из школ в это время будет на дистанте, то и собеседование возможно в таком формате.

Не собираются переносить собеседование и в Калмыкии, несмотря на то что все школы республики на этой неделе перешли на дистанционный режим до особого распоряжения: «До дня собеседования еще две недели. Пока у нас все в рамках расписания», — сказала замминистра образования республики Татьяна Питкиева.

В Ростовской, Новосибирской, Челябинской областях, в Санкт-Петербурге также пока нет планов переносить сроки итогового сочинения. Но, например, у школ Петербурга уже есть опыт проведения итогового собеседования в дистанционном формате в 2020-2021 годах. Так что в случае необходимости формат изменят, сообщает РИА Новости.

Объявят ли дистанционное обучение с 31 января 2022: последние новости


Дистанционный формат обучения в школах будет вводиться на новых основаниях. Теперь такой перевод будет осуществляться по самому жесткому варианту. Все из-за особенностей поведения нового штамма коронавируса.

В частности, о новых правилах введения дистанционного обучения школьников заявили власти Санкт-Петербурга. А к чиновникам из столичных регионов, как известно, всегда прислушиваются их коллеги из других субъектов Федерации.

Теперь поводом для отправки учеников на удаленку станет всего один случай заболевания в классе.

Новые рекомендации для школ разработал Роспотребнадзор. Специалисты санитарного ведомства заявили, что теперь на дистанционное обучение детей будут отправлять по новым правилам. И такой вариант перехода будет наиболее жестким за все последние годы.

Введут ли дистант в Москве с 31 января 2022


По оценкам специалистов, именно на конец января – начало февраля придет пик заболеваемости. Все мы знаем, что скученность детей в классах создает благоприятную среду для распространения инфекции. В связи с этим большую озабоченность вызывает здоровье школьников и их родственников.

Многие ждут перевода школьников на онлайн обучение. Однако длительное пребывание на дистанционке может снижать качество образования и вызывать дополнительные трудности у работающих родителей. Поэтому основная задача на данный момент – найти ту золотую середину, которая поможет сбалансированно применить столь серьезную меру – перевод учащихся на дистант.

На вопрос депутатов Мосгордумы мэру столицы о планах перевода школьников и студентов на онлайн-обучение Собянин сказал:

«В Москве мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом омикрон и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает. Как и во всем мире, мы тоже применяем меры по переводу на дистанционное обучение только в самом крайнем случае. То же делает и большинство городов мира. Например, в этом учебном году мы вообще не переводили на дистанционное обучение, несмотря на то, что сложная была ситуация в сентябре, октябре, ноябре. Московских школьников переведут на дистанционное обучение, но только в крайнем случае», — сказал Собянин.

Дистанционное обучение в Санкт-Петербурге в феврале 2022: будет или нет


В Санкт-Петербурге решили отправлять на дистанционное обучение весь класс целиком, даже если заразился только один ученик. Считается, что новый штамм «Омикрон», который постепенно захватывает российские регионы, в 5-7 раз заразнее предыдущего варианта «Дельта» и больше атакует именно детей.

Ранее сообщалось о том, что директора школ принимают решение о карантине в классе и переводе на дистант из-за выявленных случаев COVID-19 только по предписанию Роспотребнадзора.

По его словам, подхватившие коронавирус дети переносят заболевание легко, как показывает практика, поэтому они вместе со всем классов в удаленном формате. А закрытие отдельных классов происходит постоянно с начала пандемии.

С середины января в России сократили срок карантина в связи с коронавирусом вдвое, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова: «Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России».

Недельная изоляция касается контактировавших с зараженным человеком. Больные по-прежнему остаются на карантине до выздоровления. Сокращение срока карантина до семи дней для контактных объясняется меньшим инкубационным периодом штаммов «дельта» и «омикрон». Поэтому и школы сейчас отправляют учеников на дистант на неделю.

Ситуация с ковидом в России: статистика заболеваемости на 28 января 2022


В России суточный прирост зараженных коронавирусом составил 88816 новых случаев, это новый антирекорд с начала пандемии. Кроме того отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране скончалось 665 человек от COVID-19.

Больше всего инфицированных было диагностировано в Москве (26586), Санкт-Петербурге (11808) и Московской области (7182). Также эти регионы стали лидерами по суточной смертности от коронавируса: в столице скончалось 72 человека, в Питере – 64 пациента, а в Подмосковье – 34 больных.

За все время пандемии в России общее количество зараженных достигло 11404617 человек, 10129691 человек выздоровел, 328770 человек умерло. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Также по теме
Дистанционное обучение будет завтра или 1 февраля 2022 года: правда ли, что все ученики России уйдут на дистанционное обучение, новости
Новости // Вчера, 12:50
Коронавирус сегодня: статистика ковида на 29 января 2022 в России, Москве, СПб. Статистика заболевших и умерших от штамма Омикрон в России
Новости // Вчера, 12:50
Локдаун введут с 1 февраля 2022 из-за омикрона или нет: свежие новости о нерабочих днях в феврале, будут ли?
Новости // Вчера, 12:50
Врач назвал сроки снятия ограничений из-за коронавируса
Новости // 28-01-2021, 05:42
В Роспотребнадзоре назвали условие для снятия всех ограничений из-за коронавируса
Новости // 1-02-2021, 06:43
В школах Бурятии установлены умные комплексы распознавания лиц
Новости // 31-01-2021, 09:13
Правительство Германии хочет продлить карантин до 31 января
Европа // 5-01-2021, 12:43
Столичные власти сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью
Новости // 27-01-2021, 10:26
Категории / Новости
Введут ли дистант с 31 января 2022: карантин в школах в феврале, будет дистанционное обучение с понедельника 31 января, последние новости
Категории / Новости
Анастасия Заворотнюк сегодня, 29 января 2022, последние новости: состояние здоровья актрисы сейчас, 29.01.2022, как себя чувствует
Категории / Новости
Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии
Смотреть все

Происшествия
Ситуация в Казахстане на сегодня 8 января 2022
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
hot
 Канун Рождества (Рождественский Сочельник): что можно и нельзя делать женщинам
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия