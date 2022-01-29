Дистанционное обучение с понедельника, 31 января 2022: отправят ли всех домой на дистант, закроют школы Москвы и Петербурга с 1 февраля

Школьников начали переводить на дистант из-за коронавируса

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Российские вузы начали переходить на частичное или полное дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19. За неделю число выявленных в России случаев заболевания выросло более чем в два раза: с 30 726 человек 17 января до 75 000 новых больных, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.Многие учебные заведения в России переходят на дистант. Так, полностью или частично на удаленку перешли школы Архангельской, Орловской, Ивановской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Югры, Бурятии, Карелии, Коми, Якутии, Ямала, Алтайского края, Дагестана и Петербурга.Губернатор Оренбургской области также предупредил о возможном возвращении школ на дистант из-за пандемии коронавируса. А в школах Ингушетии перенесли на зиму сроки весенних каникул: теперь ребята отдыхают с 25 января по 2 февраля, сообщает Российская Газета.Что касается переноса даты итогового собеседования в 9-м классе, то, например, в Астраханской области речи об этом не идет.«Это не экзамен, а форма допуска к прохождению Государственной итоговой аттестации, и она имеет три срока проведения. Если школьники не смогут принять участие в собеседовании в феврале по объективным причинам, в том числе по болезни или при закрытии учебного заведения на карантин, то им предоставят возможность сделать это в марте и мае», — пояснили в местном минобразования и науки. Но если какая-то из школ в это время будет на дистанте, то и собеседование возможно в таком формате.Не собираются переносить собеседование и в Калмыкии, несмотря на то что все школы республики на этой неделе перешли на дистанционный режим до особого распоряжения: «До дня собеседования еще две недели. Пока у нас все в рамках расписания», — сказала замминистра образования республики Татьяна Питкиева.В Ростовской, Новосибирской, Челябинской областях, в Санкт-Петербурге также пока нет планов переносить сроки итогового сочинения. Но, например, у школ Петербурга уже есть опыт проведения итогового собеседования в дистанционном формате в 2020-2021 годах. Так что в случае необходимости формат изменят, сообщает РИА Новости.Дистанционный формат обучения в школах будет вводиться на новых основаниях. Теперь такой перевод будет осуществляться по самому жесткому варианту. Все из-за особенностей поведения нового штамма коронавируса.В частности, о новых правилах введения дистанционного обучения школьников заявили власти Санкт-Петербурга. А к чиновникам из столичных регионов, как известно, всегда прислушиваются их коллеги из других субъектов Федерации.Теперь поводом для отправки учеников на удаленку станет всего один случай заболевания в классе.Новые рекомендации для школ разработал Роспотребнадзор. Специалисты санитарного ведомства заявили, что теперь на дистанционное обучение детей будут отправлять по новым правилам. И такой вариант перехода будет наиболее жестким за все последние годы.По оценкам специалистов, именно на конец января – начало февраля придет пик заболеваемости. Все мы знаем, что скученность детей в классах создает благоприятную среду для распространения инфекции. В связи с этим большую озабоченность вызывает здоровье школьников и их родственников.Многие ждут перевода школьников на онлайн обучение. Однако длительное пребывание на дистанционке может снижать качество образования и вызывать дополнительные трудности у работающих родителей. Поэтому основная задача на данный момент – найти ту золотую середину, которая поможет сбалансированно применить столь серьезную меру – перевод учащихся на дистант.На вопрос депутатов Мосгордумы мэру столицы о планах перевода школьников и студентов на онлайн-обучение Собянин сказал:«В Москве мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом омикрон и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает. Как и во всем мире, мы тоже применяем меры по переводу на дистанционное обучение только в самом крайнем случае. То же делает и большинство городов мира. Например, в этом учебном году мы вообще не переводили на дистанционное обучение, несмотря на то, что сложная была ситуация в сентябре, октябре, ноябре. Московских школьников переведут на дистанционное обучение, но только в крайнем случае», — сказал Собянин.В Санкт-Петербурге решили отправлять на дистанционное обучение весь класс целиком, даже если заразился только один ученик. Считается, что новый штамм «Омикрон», который постепенно захватывает российские регионы, в 5-7 раз заразнее предыдущего варианта «Дельта» и больше атакует именно детей.Ранее сообщалось о том, что директора школ принимают решение о карантине в классе и переводе на дистант из-за выявленных случаев COVID-19 только по предписанию Роспотребнадзора.По его словам, подхватившие коронавирус дети переносят заболевание легко, как показывает практика, поэтому они вместе со всем классов в удаленном формате. А закрытие отдельных классов происходит постоянно с начала пандемии.С середины января в России сократили срок карантина в связи с коронавирусом вдвое, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова: «Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России».Недельная изоляция касается контактировавших с зараженным человеком. Больные по-прежнему остаются на карантине до выздоровления. Сокращение срока карантина до семи дней для контактных объясняется меньшим инкубационным периодом штаммов «дельта» и «омикрон». Поэтому и школы сейчас отправляют учеников на дистант на неделю.В России суточный прирост зараженных коронавирусом составил 88816 новых случаев, это новый антирекорд с начала пандемии. Кроме того отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране скончалось 665 человек от COVID-19.Больше всего инфицированных было диагностировано в Москве (26586), Санкт-Петербурге (11808) и Московской области (7182). Также эти регионы стали лидерами по суточной смертности от коронавируса: в столице скончалось 72 человека, в Питере – 64 пациента, а в Подмосковье – 34 больных.За все время пандемии в России общее количество зараженных достигло 11404617 человек, 10129691 человек выздоровел, 328770 человек умерло. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.