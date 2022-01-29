Народные приметы 28 января 2022 года: что можно и чего нельзя делать в этот день

Приметы и традиции на Павлов день 28 января 2022 года

Приметы на 28 января: традиции и обряды

Что нельзя делать 28 января



Приметы на 28 января о погоде

День колдунов припадает на 28 января. По народным приметам и традициям, нельзя ходить друг другу в гости — можно накликать на себя беду, неудачу и плохое самочувствие. Существует поверье, что 28 января колдуны и ведьмы начинают передавать все свои уменья своим новым ученикам.Простым людям не советуют после 12 часов дня к кому-то идти в гости, даже к родственникам. Можно было накликать на себя беду, привлечь различного рода неприятности.Ученикам нужно было испытать свои новые силы и возможности, поэтому, если видели обычного человека, который заходит в калитку, они весь свой негатив и плохое самочувствие могли передать ему. Стоит остерегаться порчи, сглаза, сильной агрессии и плохого настроения.28 января отмечают Павлов день, чтобы не накликать на себя беду, люди еще в старые времена выходя из дома стучали по деревянной колоде дверей, калитки. Люди верили, что постучав, нечистая сила за ними не пойдет.Поэтому выходили на улицу лишь в крайних случаях. Если нужно было идти по воду или в магазин, плевали через левое плечо. Это помогало защитить человека от бед, от воздействия негативно настроенных людей.Наши предки опасались 28 января черных людей. Так называли колдунов и ведьм. Верили, что они могут наслать на любого человека большие беды и несчастья.Чтобы этого не произошло, на заре в Павлов день выходили на улицу трижды стучали по дереву и плевали через левое плечо.Затем возвращались домой и проводили тот же ритуал. Считалось, что тогда зло и негатив никак не смогут попасть в жилище и навредить людям, пишет FTimes.Хозяйки 28 января пекли большой круглый пирог, освящали его в церкви и делили между всеми членами семьи, чтобы защитить мужа и детей от нечисти.А еще в этот день задабривали домового. На обеденный стол для доброго духа ставили дополнительные миску и кружку. На ночь оставляли ему в углу молоко и кусок хлеба.Беременные женщины на Павла из дома не выходили, ни у кого ничего не брали и сами не давали. Верили, что злые силы могут навредить и ребенок родится раньше времени.Не пускали в этот день в дом черного кота. Поговаривали, что его облик может принять ведьма.Если кот шипел, то твердо были убеждены, что нечисть все-таки попала в жилище. Тогда проводили ритуал от колдовства.Брали веточку с дерева, закапывали ее воском от зажженной церковной свечи и клали в угол на семь дней.В Павлов день наши предки также венчались и играли свадьбы. По поверью, это сулит молодой семье счастливую жизнь.Нельзя ругаться, скандалить и конфликтовать, потому что можно очень сильно заболеть.Опасались любых недугов и хворей 28 января. Старики говорили, что тот, кто на Павла занеможет, не скоро поправится.Запрещалась черная зависть. Верили, что она сама по себе опасна, а в Павлов день может все проблемы, печали, беды удвоить и утроить.Строго наказывали в Павлов день хозяек за грязь и беспорядок в доме. Женщины обязательно мыли пол, подметали и стирали 28 января, чтобы изгнать из жилища все плохое.Не рекомендовали в этот день монеты пересчитывать, иначе, по поверьям, благополучие из семьи уйдет.Народные приметы 28 января 2022 года: почему нельзя ходить в гости. Что можно и чего нельзя делать в этот деньВ Павлов день существовала такая присказка: «Павел взмок – день приволок». Люди верили, что зима скоро закончится и наступит долгожданная весна. По приметам 28 января судили о лете и наблюдали за небом.Ветер весь день гудит – летом жди много дождей.Вороны каркают – потеплеет.Тучи с севера идут – к сильным холодам.Птицы спрятались – придут лютые морозы.Заря короткая – снег выпадет.Воробьи притихли – снегопад грядет.На небе ни облака – еще три дня будут ясными.Звезд невидимо – лен уродится.Облака плывут против ветра - будет снегопад.Солнце спряталось за тучами и вокруг него образовался красный круг – очень резко похолодает.