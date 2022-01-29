Нашли тело женщины, которая утонула на Крещение, или нет: свежие новости сегодня, 28.01.2022, о поисковой операции

На Крещение, 19 января, 40-летняя Анна из Санкт-Петербурга отдыхала с семьей на реке Оредеж. Женщина прыгнула в прорубь и моментально ушла под воду на глаза у мужа и детей. Сейчас она числится пропавшей. Рассказываем о поисковых операциях и их результатах.
Что случилось
В ночь с 18 на 19 января Анна нырнула в прорубь с головой. Место не было оборудованным и безопасным, поэтому пострадавшая быстро пропала из виду. За погружением наблюдали двое несовершеннолетних детей. Муж женщины моментально бросился на помощь, но его усилия были безуспешными. На место сразу прибыли спасатели и водолазы, но это тоже не принесло никаких результатов.
Алексей Дударев, председатель Российского союза спасателей, отметил, что у Анны не было никаких шансов из-за отсутствия какой-либо подготовки и сильного течения реки. По его словам, предварительное посещение бани тоже наложило свой отпечаток, передает FTimes.
Детали поисковых мероприятий
Добровольцы и сотрудники специальных служб проводят поисковую операцию уже больше недели, чтобы близкие и родственники женщины могли проститься с ней. Донная поверхность Оредежи была тщательно осмотрена с помощью современной техники, в том числе и инфракрасной камеры ТНПА Rovbuilder РБ-100.
Спасатели используют другие вспомогательные приборы, а водолазы совершают погружения для завершения операции. Специалисты полагают, что найти Анну зимой не получится: чаще всего тела обнаруживают уже весной, после того, как слой льда полностью растает и течение увеличится.
Уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели женщины в проруби 19 января. Трагедия произошла в Ленобласти на глазах супруга и детей погибшей. В Гатчинской епархии уточняют, что купель на реке Оредеж не была санкционирована ни властями, ни церковью. На месте продолжают работу волонтёрские отряды спасателей, но найти тело пока не удаётся.
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в результате гибели Анны Усковой. Женщина погибла 19 января 2022 года, бесследно исчезнув после того, как прыгнула в самодельную купель, сообщает RT.
«Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 января 2022 года женщина 1981 года рождения самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, расположенную на реке Оредеж в посёлке Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду», - говорится в официальном заявлении регионального СУ СК РФ.
Следствию пока не удалось установить лиц, причастных к трагедии.
«Мы возбудили дело для полного и всестороннего расследования, чтобы дать оценку действиям администрации: были ли они в курсе существования этой проруби?» — сообщили RT в пресс-службе регионального управления СК.