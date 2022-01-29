Нашли тело женщины, которая утонула на Крещение, или нет: свежие новости сегодня, 28.01.2022, о поисковой операции

Что случилось

Детали поисковых мероприятий

Уголовное дело

На Крещение, 19 января, 40-летняя Анна из Санкт-Петербурга отдыхала с семьей на реке Оредеж. Женщина прыгнула в прорубь и моментально ушла под воду на глаза у мужа и детей. Сейчас она числится пропавшей. Рассказываем о поисковых операциях и их результатах.В ночь с 18 на 19 января Анна нырнула в прорубь с головой. Место не было оборудованным и безопасным, поэтому пострадавшая быстро пропала из виду. За погружением наблюдали двое несовершеннолетних детей. Муж женщины моментально бросился на помощь, но его усилия были безуспешными. На место сразу прибыли спасатели и водолазы, но это тоже не принесло никаких результатов.Алексей Дударев, председатель Российского союза спасателей, отметил, что у Анны не было никаких шансов из-за отсутствия какой-либо подготовки и сильного течения реки. По его словам, предварительное посещение бани тоже наложило свой отпечаток, передает FTimes.Добровольцы и сотрудники специальных служб проводят поисковую операцию уже больше недели, чтобы близкие и родственники женщины могли проститься с ней. Донная поверхность Оредежи была тщательно осмотрена с помощью современной техники, в том числе и инфракрасной камеры ТНПА Rovbuilder РБ-100.Спасатели используют другие вспомогательные приборы, а водолазы совершают погружения для завершения операции. Специалисты полагают, что найти Анну зимой не получится: чаще всего тела обнаруживают уже весной, после того, как слой льда полностью растает и течение увеличится.Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели женщины в проруби 19 января. Трагедия произошла в Ленобласти на глазах супруга и детей погибшей. В Гатчинской епархии уточняют, что купель на реке Оредеж не была санкционирована ни властями, ни церковью. На месте продолжают работу волонтёрские отряды спасателей, но найти тело пока не удаётся.В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в результате гибели Анны Усковой. Женщина погибла 19 января 2022 года, бесследно исчезнув после того, как прыгнула в самодельную купель, сообщает RT.«Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 января 2022 года женщина 1981 года рождения самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, расположенную на реке Оредеж в посёлке Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду», - говорится в официальном заявлении регионального СУ СК РФ.Следствию пока не удалось установить лиц, причастных к трагедии.«Мы возбудили дело для полного и всестороннего расследования, чтобы дать оценку действиям администрации: были ли они в курсе существования этой проруби?» — сообщили RT в пресс-службе регионального управления СК.