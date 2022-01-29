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Михаил Ефремов 28 января 2022, последние новости сегодня: что нового известно про актера сейчас, 28.01.2022

Вчера, 12:50

Михаил Ефремов 28 января 2022, последние новости сегодня: что нового известно про актера сейчас, 28.01.2022
Актер Михаил Ефремов уже полтора года отбывает наказание после произошедшей по его вине смертельной аварии. Тем временем его супруга Софья Кругликова пользуется принадлежащей артисту недвижимостью, но не платит за это.

Долг театрального режиссера перед государством к настоящему моменту составляет порядка 200 тысяч рублей. Об этом в разговоре с ФАН сообщил пожелавший остаться неизвестным источник в ФНС. По словам собеседника редакции, только по транспортному налогу актер уже должен 58 тысяч рублей. Еще 90 тысяч рублей от Ефремова ждет Пенсионный фонд России. Порядка 11 тысяч рублей - долг по медицинскому страхованию, еще 69 тысяч рублей - неуплаченный налог на квадратные метры жилплощади.

«Оплатить налог можно легко и без владельца имущества. Любой его родственник, знакомый - чаще всего это делают супруги - может прийти в инспекцию и получить распечатку долгов и счетов, куда нужно перечислить деньги. Участие самого владельца имущества тут необязательно», - уточнили в ФНС.

Михаил Ефремов сегодня, 28.01.2022: свежие новости


Не так давно адвокат осужденного за серьезное ДТП в центре российской столицы актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, Петр Хархорин рассказал, как живет супруга артиста, актриса Софья Кругликова.




Юрист не сомневается, что жена обязательно снова навестит Ефремова в колонии. По условиям наказания длительные свидания разрешаются осужденному актеру раз в три месяца. На территории колонии есть специальные апартаменты, куда запускают гостей, предварительно забрав телефон. Общаться с заключенным здесь можно в течение трех дней.

"Конечно, она (Кругликова. - прим. ред.) поедет, как получит разрешение", - пояснил защитник артиста.

Хархорин назвал Кругликову сильной и цельной женщиной, которая претворяет свои взгляды в жизнь. После отправки Ефремова в колонию его жене стало тяжелее, поскольку ей нужно одной поднимать троих детей, добавил юрист. Супруге артиста приходится усердно трудиться, информирует "СтарХит".

"Пашет на нескольких работах, в профессии востребована, слава Богу. Поэтому не жалуется", - рассказал Хархорин.

ДТП с участием Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня. Актер в нетрезвом виде за рулем своего джипа выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался утром следующего дня в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже апелляционный суд смягчил ему приговор, снизив срок на полгода.

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