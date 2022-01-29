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Кому снизят пенсию в феврале 2022 года, перечень категорий россиян, которые получат сниженные пенсионные выплаты, последние новости

Вчера, 12:50

Кому снизят пенсию в феврале 2022 года, перечень категорий россиян, которые получат сниженные пенсионные выплаты, последние новости
Бывший юрист Пенсионного фонда России Ирина Сивакова рассказала, что некоторым категориям россиян в феврале 2022 года снизят пенсии. Россияне озадачены, кому и почему уменьшат пенсионные выплаты. Специалист отметила, что снижение пенсий будет происходить на протяжении всего года.

Кому снизят пенсию в феврале 2022 года


Как оказалось, снижение выплат затронет пять категорий людей пенсионного возраста, а также тех, кто получал пенсии через ПФР. Россияне, получающие пенсионные выплаты по утере кормильца, должны внимательно следить за количеством людей, которые получают денежные средства за умершего родственника. Согласно российскому законодательству, данная категория выплат зависит от точной пенсионной суммы, которую получал скончавшийся родственник.




Таким образом, иждивенцев, получающих данные выплаты, в феврале ожидает уменьшенное пособие. Те, кто более 10 лет получает пенсию по инвалидности и в 2022 году достиг пенсионного возраста, также будут обделены в выплатах. В законе сказано, что пенсия у инвалидов может быть меньше, чем их социальные выплаты.

Если человек, который долгое время проживал и работал на Крайнем Севере, решит переехать, и при этом у него не будет 15 или 20 лет стажа, то его пенсия будет пересчитана, и сумма окажется намного ниже, чем та, которую он должен был получить, передает FTimes.

Пенсионные выплаты по утере кормильца для детей без родителей, которым еще нет 18 лет, будут отменены в 2022 году. Однако, если ребенок решит поступить на бюджет на дневное обучение, то часть суммы останется, правда, она будет сильно снижена.

Те, кто получает минимальные пенсионные выплаты и при этом покидает пределы страны, чтобы жить в другом государстве, также получат уменьшенную пенсию.


Ждать ли пенсионерам повышение пенсий с 1 февраля 2022 года


Несмотря на то, что некоторые категории людей пенсионного возраста столкнутся с урезанием выплат, большинство пенсионеров в феврале 2022 года ожидает повышение пенсий. Госдума уже утвердила новый законопроект об увеличении страховых выплат для неработающих пенсионеров.

Так, в декабре и начале января российские пенсионеры получили выплаты, проиндексированные на 5,9%, однако такая прибавка оказалась практически незаметной. В результате власти приняли решение проиндексировать выплаты на 8,6%.

Помимо этого, глава российского государства Владимир Путин отметил, что подобным образом будут проиндексированы пенсии для бывших сотрудников МЧС, Следственного комитета, Росгвардии и т.д.

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