Локдаун введут с 1 февраля 2022 из-за омикрона или нет: свежие новости о нерабочих днях в феврале, будут ли?

Будет ли локдаун с 1 февраля 2022

В каких регионах могут ввести локдаун из-за омикрон-штамма

Коронавирусная статистика

Заместитель премьер-министра РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства сообщила о необходимости ввести новые ограничения из-за распространения штамма «омикрон».Чиновница предрекла еще большую нагрузку на медиков. Она обратилась к регионам РФ и призвала их ввести ограничительные меры, где их еще не ввели, а также соблюдать санитарно-эпидемиологическое благополучие.Голикова прибавила, что в нашей стране лишь за последнюю неделю больных ковидом стало больше на 102,4%. Также россиян стали на 9,3% чаще госпитализировать. Из общего числа случаев заражения госпитализированы 17% больных.На «омикрон» и прочие штаммы приходится 52,1% всех случаев заражения в РФ, в то время как 47,9% - на штамм «дельта».24 января текущего года пресс-секретарь президента РФ заявил, что локдаун в России 2022-го вводить не планируется. По словам Дмитрия Пескова, власти пристально следят за данными оперативного штаба и видят высокий рост заболеваемости. Однако количество госпитализированных пациентов остается небольшим из-за меньшей патогенности омикрона. Заболевание у большинства инфицированных протекает в легкой форме, клиники успешно справляются с текущей нагрузкой, поэтому экстренные меры пока не предпринимаются, пишет АиФ.Локдаун – введение запрета на свободное перемещение граждан, ограничения на работу заведений и предприятий, связанные с чрезвычайными ситуациями.Московские власти не исключают той возможности, что из-за быстрого распространения нового штамма с 1 февраля 2022 года будут введены новые ограничения. Однако мэр российской столицы Сергей Собянин немного успокоил москвичей и объяснил, что это крайние меры, и в них возникнет необходимость только тогда, когда столичные больницы не будут справляться с большим количеством пациентов.Введут ли локдаун в 2022 году, региональные власти ответить не готовы. Но, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, жесткие коронавирусные ограничения могут стать актуальными.Это произойдет в том случае, если резервы коечного фонда больничных стационаров и ковид-госпиталей достигнут 15%. По меркам российского здравоохранения этот уровень считается критическим.Локдаун в январе 2022 года органы исполнительной власти имеют право вводить локально, учитывая уровень заболеваемости на местах.Лидерами по количеству диагностированных случаев коронавируса стали Московская, Ростовская, Нижегородская, Иркутская области и Ставропольский край.Перечисленные регионы находятся в зоне риска по введению локдауна в феврале 2022 года.Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 88 816 новых случаев, умерли за сутки 665 пациентов. Это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.По сравнению с данными оперативного штаба, опубликованными накануне, за сутки прирост новых случаев в РФ составил 14 124.В Москве коронавирус диагностировали у 26 586 человек - это новый антирекорд (днем ранее сообщалось о 19 858 случаях). В Санкт-Петербурге - 11 808 новых пациентов, в Подмосковье - 7 182.Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется уже в 74 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 19 регионов больше. Накануне во вторник сообщалось о 72 регионах, где обнаружен данный вариант COVID-19.Как сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие варианты - 52,1%.В оперштабе также сказали, что за минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 12 807 человек, число попавших в больницу по сравнению с предшествующими сутками увеличилось на 4,8%.Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 404 тыс. 617 случаев коронавирусной инфекции, 328 770 умерших и 10 млн 129 тыс. 691 выписанных.