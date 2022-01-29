Дистанционное обучение будет завтра или 1 февраля 2022 года: правда ли, что все ученики России уйдут на дистанционное обучение, новости

Дистанционное обучение в школах Москвы: где введено, последние новости на 28 января 2022

Из-за распространения «омикрона» все новые регионы переводят обучение в дистанционный формат

Введут или нет дистанционное обучение в ВУЗах и школах: комментарий министра просвещения

Будет ли дистанционное обучение с 31 января 2022 во всех школах и ВУЗах России

В социальных сетях плодится информация о том, что власти России якобы приняли решение о введении повсеместного дистанционного обучения в связи с очередной вспышкой коронавируса. Однако на самом деле, надо это сразу же подчеркнуть, никаких конкретных решений по данному поводу не принималось. Впрочем, некоторые регионы из-за сложной эпидемиологической ситуации действительно решились на перевод студентов и школьников на удаленку.Дистанционное обучение в школах Москвы введено только для классов на карантине. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.Там добавили, что срок карантина для лиц, контактировавших с больным COVID-19, сокращен до семи дней. Это касается классов и групп, в которых карантин установлен ранее и уже длится 7 и более дней, передает РИА Новости. По решению школы занятия в них возобновляются 26 или 27 января.Однако в случае единогласного решения родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней. Для этого нужно обратиться к администрации учебного заведения.Со вчерашнего дня и до конца следующей недели школьники Пскова будут заниматься удаленно. В такой же режим переходят сотни классов в Саратовской области, в Воронеже. Ситуацию осложняют и вспышки ОРВИ. С конца января из дома учиться будут школьники Новосибирской области, а учеников младших классов планируют отправить на каникулы.Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что регионам нужно утвердить графики работы школ и детских садов, а работодателям максимально перевести сотрудников на дистанционную работу. В Липецкой области на удаленный режим перейдут не менее половины госслужащих.Дистанционное обучение в российских школах можно вводить только при необходимости - например, при всплеске заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XVIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах страны.«Нельзя сравнивать школы по результатам ЕГЭ - как нельзя вводить дистанционное обучение и заменять традиционное обучение дистанционным обучением. Вот пандемия идет, где-то всплеск заболевания «омикроном». Чтобы сохранить здоровье детей, мы вынуждены эти меры предпринимать. Потом, когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничто не угрожает, опять вводим традиционный режим», - сказал Кравцов, которого цитирует ТАСС.Ответить на данный вопрос сегодня можно практически со 100-процентной уверенностью. Власти не рассматривают такую возможность в столь краткосрочной перспективе. Но, ежели ситуация с ковидом в РФ продолжит ухудшаться, то этот вопрос станет куда более актуальным.К слову заметить, за последние сутки в стране зафиксировано почти 90 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Подобные цифры вызывают беспокойство как у специалистов, так и у рядовых россиян.