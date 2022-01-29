Повышение пенсии с 1 февраля 2022, чего ждать пенсионерам: как изменятся выплаты после индексации, актуальная информация, свежие новости

Пенсии с 1 февраля 2022: будет ли повышение выплат, ждать индексацию или нет

Дополнительная индексация пенсий: затронет военных пенсионеров или нет

Будет ли повышение пенсий с 1 февраля 2022 года

В Госдуме рассказали, кто может потерять пенсию

Вокруг повышения пенсий в нашей стране традиционно ведется множество дискуссий, так как пенсионеры стараются выяснить самые различные нюансы той или иной индексации. Сейчас повышенный интерес просматривается к повышению выплат с 1 февраля 2022 года. В этом материале пойдет речь о грядущей индексации, а также собраны наиболее актуальные новости для пенсионеров.В жизни жителей России с 1 февраля 2022 года произойдут важные изменения. Так, в феврале жители страны получат повышенные пенсии. В настоящее время Госдума уже утвердила законопроект, который говорит об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров.По сравнению с выплатами, которые пожилые люди получили в декабре, сумма будет увеличена на 8,6%. Также старики получат повышенную доплату за январь: в первом месяце года их пенсии были увеличены лишь на 5,9%, напоминает ТАСС.Также президент России Владимир Путин заявил, что нужно аналогичным образом повысить пенсии для бывших сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета. Это решение затронет около 2,6 миллиона человек.Стало известно, что будет с военными пенсиями в России в 2022 году. Об этом, ссылаясь на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина.Президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое прошло в режиме видеоконференции, заявил, что военные пенсии проиндексируют с 1 января 2022 года, а не с октября, как это было предусмотрено ранее. Речь идет о дополнительной индексации, как и в случае со страховыми пенсиями.Важный момент: то, что в качестве даты индексации выбрали 1 января 2022 года, не значит, что именно в этот день были увеличены пенсии. Об этом говорили в Совете Федерации. На самом деле проиндексированную выплату можно будет получить в феврале или уже весной 2022 года.По словам главы государства, пенсии для военных будут проиндексированы не на четыре процента, а на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Увеличенные выплаты предусмотрены для сотрудников МВД, которые вышли на пенсию, а также для тех, кто работал в Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуре и Следственном комитете.«Повторю еще раз: это выше фактической инфляции за 2021 год. Очень прошу правительство в том числе пересчитать уже выплаченные ранее пенсии, чтобы положенные средства граждане Российской Федерации могли получить вместе с ближайшей пенсией», — отметил президент.Пенсии военным должны были проиндексировать осенью 2022 года, но власти решили ускорить процесс. Еще одна часть индексаций запланирована на весну 2022 года (с 1 апреля), она затронет пенсии всех пенсионеров, которые не получили прибавку с 1 января. Об этом также заявил глава государства Владимир Путин на своей пресс-конференции, которая была еще 23 декабря 2021 года.Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что индексация должна пройти 1 февраля 2022 года. По ее словам, уже в следующем месяце пенсионеры получат пенсию в новом размере. После повышения денежные средства будут переводить одной выплатой. Речь идет о проведении индексации на 8,6 процента. По словам Елены Бибиковой, решение уже было принято.В Совфеде пояснили, что пенсии будут увеличены по сравнению с декабрьскими, а не с январскими выплатами. В январе 2022 года правительство Российской Федерации уже проиндексировало пенсию на 5,9 процента. После нового перерасчета средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году должен составить 18 984 рубля. Ранее Бибикова говорила о том, что прибавка к пенсиям неработающих граждан Российской Федерации после индексации на 8.6 процента составит в среднем 1 400 рублей, передает Primpress.За январь текущего года пенсионерам Российской Федерации собираются отдельно доплатить до величины февральской пенсии, так как новый закон проиндексирует пенсии задним числом. Разницу пенсионерам собираются выплатить уже после того, как законопроект вступит в силу.Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не предоставил документы об обучении или инвалидности, переезде в другую страну или окончании вида на жительство. Об этом Ura.ru сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.«Россияне в случае переезда за рубеж могут потерять пенсию. У нас есть международные договоры, в том числе по пенсионному обеспечению. Они заключены с достаточно большим количеством стран. Однако есть некоторые пробелы, где нет двусторонних отношений. В этом случае наши пенсионеры не получают пенсию за рубежом и те, кто приедут к нам из этой страны, тоже ее не получат. Также могут приостановить выплату в связи с окончанием срока действия вида на жительства для людей, которые живут в РФ на условиях получения гражданства», - пояснила она.Также можно потерять пенсию по инвалидности, если не были обновлены документы. Бессараб привела в пример ситуацию, когда группу инвалидности присваивают сроком на определенный период, а по его истечении человек забыл пройти переосвидетельствование. В такой ситуации выплата приостанавливается. Однако это не касается случаев, когда у гражданина есть бессрочная справка об инвалидности.Парламентарий также напомнила о том, что пенсию по потере кормильца выплачивают до достижения 23 лет при условии обучения по очной форме. Если условия не соблюдаются, выплата прекращается в 18 лет, указала Бессараб. Она напомнила о необходимости вовремя предоставлять справки об обучении.«С большинством российских образовательных организаций налажено межведомственное взаимодействие, и ПФР получает необходимые документы в беззаявительном порядке. При обучении же в иностранных вузах дети обязаны предоставить информацию о благополучном переходе на следующий курс обучения», - поведала депутат.Пенсионеры не могут лишиться страховых выплат по старости, напомнила Бессараб. При этом, если они получают пенсию не на карточку и в течение длительного времени ее не забирают, выплаты могут приостановить до выяснения обстоятельств, подытожила Бессараб.