Коронавирус сегодня: статистика ковида на 29 января 2022 в России, Москве, СПб. Статистика заболевших и умерших от штамма Омикрон в России

Статистика коронавируса в России на 29 января 2022 года

Сколько случаев омикрон-штамма в России на 29 января 2022

Статистика коронавируса в Москве на 29 января 2022 года

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 января 2022 года

Вирусолог назвал сроки новой волны коронавируса в России

Данные по распространению коронавируса - это свежая статистика заболевших и выздоровевших от болезни на основании официальных источников. Статистика про новые заражения находится в процессе постоянного обновления. Статистика коронавируса на сегодня в мире испытывает постоянную тенденцию изменения. Она может понадобиться каждому, кто хочет быть в курсе событий.11 502 657 случаев заболевания (+98 040),329 443 смертельных случая от коронавируса (+673).10 159 197 человек выздоровели (+29 506).На лечении находятся 1 014 017 человек.Проведено вакцинаций: 62 369 448.Выполнено тестов: 247 600 000.Летальность в России составила: 2,86%.На текущий момент общее количество случаев в России на основе данных из 78 регионов составляет 8 698.2 283 416 случаев заболевания (+23 994),38 734 смертельных случая от коронавируса (+74)1 946 142 человека выздоровело (+5 323).На лечении находятся 298 540 человек.Летальность в Москве на текущий момент: 1,7%.976 259 случаев заболевания (+13 976),29 713 смертельных случаев от коронавируса (+57)850 554 человека выздоровело (+3 281).На лечении находятся 95 992 человека.Летальность в Санкт-Петербурге на текущий момент: 3,04%.Пятая волна коронавируса, начавшаяся в России, может продлиться до четырех месяцев. В настоящее время коллективный иммунитет пока еще мал, рассказал вирусолог Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в субботу, 29 января."Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему, к тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре", – отметил эксперт, слова которого приводит РИА Новости.Ученый добавил, что коллективный иммунитет в стране достиг только 60%, поскольку темпы вакцинации от COVID-19 в целом недостаточные.В январе в России начал стремительно распространяться штамм коронавируса "омикрон". Постепенно он вытесняет штамм "дельта".