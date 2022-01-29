Коронавирус сегодня: статистика ковида на 29 января 2022 в России, Москве, СПб. Статистика заболевших и умерших от штамма Омикрон в России

Данные по распространению коронавируса - это свежая статистика заболевших и выздоровевших от болезни на основании официальных источников. Статистика про новые заражения находится в процессе постоянного обновления. Статистика коронавируса на сегодня в мире испытывает постоянную тенденцию изменения. Она может понадобиться каждому, кто хочет быть в курсе событий.
Статистика коронавируса в России на 29 января 2022 года
На сегодня, 29.01.2022, в России всего зарегистрировано:
11 502 657 случаев заболевания (+98 040),
329 443 смертельных случая от коронавируса (+673). 10 159 197 человек выздоровели (+29 506).
На лечении находятся 1 014 017 человек.
Проведено вакцинаций: 62 369 448.
Выполнено тестов: 247 600 000.
Летальность в России составила: 2,86%.
Сколько случаев омикрон-штамма в России на 29 января 2022
На текущий момент общее количество случаев в России на основе данных из 78 регионов составляет 8 698.
Статистика коронавируса в Москве на 29 января 2022 года
На сегодня, 29.01.2022, в Москве всего зарегистрировано:
2 283 416 случаев заболевания (+23 994),
38 734 смертельных случая от коронавируса (+74)
1 946 142 человека выздоровело (+5 323).
На лечении находятся 298 540 человек.
Летальность в Москве на текущий момент: 1,7%.
Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 января 2022 года
На сегодня, 29.01.2022, в Санкт-Петербурге всего зарегистрировано:
976 259 случаев заболевания (+13 976),
29 713 смертельных случаев от коронавируса (+57)
850 554 человека выздоровело (+3 281).
На лечении находятся 95 992 человека.
Летальность в Санкт-Петербурге на текущий момент: 3,04%.
Вирусолог назвал сроки новой волны коронавируса в России
Пятая волна коронавируса, начавшаяся в России, может продлиться до четырех месяцев. В настоящее время коллективный иммунитет пока еще мал, рассказал вирусолог Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в субботу, 29 января.
"Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему, к тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре", – отметил эксперт, слова которого приводит РИА Новости.
Ученый добавил, что коллективный иммунитет в стране достиг только 60%, поскольку темпы вакцинации от COVID-19 в целом недостаточные.
В январе в России начал стремительно распространяться штамм коронавируса "омикрон". Постепенно он вытесняет штамм "дельта".