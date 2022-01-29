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Леонид Куравлев 29 января 2022, последние новости про актера: где сейчас находится, как состояние здоровья Куравлева 29.01.2022

Вчера, 12:50

Леонид Куравлев 29 января 2022, последние новости про актера: где сейчас находится, как состояние здоровья Куравлева 29.01.2022
Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. Дальнейшую реабилитацию он пройдет в другом медицинском учреждении. Об этом накануне рассказал сын актера Василий Куравлев.

«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», - сказал он ТАСС.

Между тем, генеральный директор пансионата Юлия Климова поделилась воспоминаниями о том, как народной артист РСФСР Леонид Куравлев не поддавался уговорам побриться.




Климова рассказала, что звезда советских фильмов любил носить бороду. Он считал, что она придает ему важности и статуса. Семья настаивала, чтобы он ее сбрил, но актер настаивал на своем.

«Хочется сказать, что всех очень волнует его борода. На последних съемках он был с этой бородой. И вот какой у него характер. Семья не смогла его уговорить сбрить эту бороду. Потом начал персонал уговаривать. <...> Мы неделю его уговаривали сбрить бороду. Уговорила девушка - наш сотрудник», - поведала директор дома престарелых в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Руководитель отметила, что исполнителя роли в фильме «Афоня» привезли в реабилитационный центр, чтобы привести его здоровье в порядок. По словам Климовой, там к нему вернулся интерес к жизни. Директор подчеркнула, что он принял самостоятельное решение переехать в пансионат.

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